Emmy 2018: ellas son las nominadas a Mejor actriz dramática | VIDEO

Los Emmy 2018 se llevarán a cabo este 17 de septiembre, y actrices de servicios como Netflix, HBO, Hulu y más, buscarán llevarse el galardón. Algunas debutan como nominadas, otras ya tienen experiencia en ello.

Para Mejor actriz principal dramática, por ejemplo, compite Sandra Oh, quien no es nueva en la gala. Oh ya estuvo hasta cinco veces nominada como Mejor actriz de reparto, e incluso logró Globo de Oro, con el rol que la hizo conocida: Cristina Yang de "Grey's Anatomy". Este año logró su primera postulación al Emmy como Mejor actriz principal con su estelar en el thriller "Killing Eve".

Emmy: estrellas de Netflix, HBO, BBC, Hulu y más compiten este año por el premio a mejor intérprete de drama. (Fuente: El Comercio)

Compite con ella Tatiana Maslany, quien ya logró el premio por sus múltiples personajes en la serie ciencia-ficción "Orphan Black".

Otra de las más voceadas posibles para llevarse el triunfo es Keri Russell, la recordada estrella de "Felicity", en uno de los papeles de su vida: su radicalmente distinto personaje en la aclamada "The Americans". Ganadora del Globo de Oro, vuelve a la ceremonia por tercera y última vez como la espía encubierta de la KGB en la serie de FX.

Por su parte, Claire Foy de "The Crown" también vuelve al Emmy por segunda y última vez como la joven reina Elizabeth en la serie original de Netflix. Ganadora del Globo de Oro y dos premios Screen Actors Guild, y antes también en carrera al Bafta, buscará materializar finalmente esta nueva nominación al premio de la Academia de TV.

Una de las figuras que podría dificultar el triunfo a las mencionadas es Elisabeth Moss de "The Handmaid's Tale". Con 11 nominaciones al Emmy a la fecha, seis de ellas para su protagónico de "Mad Men", Moss ya se llevó el año anterior estatuillas a Mejor actriz principal, y también como productora, por el drama distópico.

Cierra la categoría Evan Rachel Wood, protagonista de una de las series más nominadas este año, "Westworld". Wood, mayormente conocida en cine independiente, ganadora del premio Critics Choice y antes ya nominada a los Globos de Oro y Emmys, compite por segunda vez con su interpretación de Dolores Abernathy en la historia ciencia-ficción con fachada western de HBO.

Por el lado de Mejor actriz de reparto en serie dramática estánominada Lena Headey, de la gigantesca "Game of Thrones", con el personaje vivo o muerto más intimidante de la Casa Lannister hasta ahora: Cersei. También recordada por "300", Headey acumula hasta ahora cuatro menciones al premio, y se verá este año si se hace del oro.

Compite también como Mejor actriz de reparto Millie Bobby Brown, en su segunda nominación al Emmy con el rol que la lanzó a la fama, "Eleven", en la serie de ciencia-ficción "Stranger Things". Aunque aún adolescente y con un currículo de breves apariciones previas en series como "Modern Family", "NCIS" y "Grey's Anatomy", su actuación en la original de Netflix vuelve a ser reconocida por la Academia de la TV.

Con ellas, va además en carrera Vanessa Kirby, quien da vida a la princesa Margaret en "The Crown", también éxito de Netflix. Más conocida como actriz de teatro y protagonista de la serie "Great Expectations" de BBC, ostenta este año su primera nominación al Emmy con el rol que ya logró darle el Bafta a Mejor actriz de reparto.

En la terna ingresa por primera vez un papel que no es nuevo en los Emmy. Alexis Bledel se distancia del rol que la hizo famosa en "Gilmore Girls", como la reaccionaria Ofglen de "The Handmaid's Tale". El impactante cambio ya le dio frutos: mas elogios de la crítica, Bledel logró el primer Emmy de su carrera como Mejor actriz invitada, y para su segunda temporada se hizo personaje regular que ahora también motivó su nominación.

Pero Bledel tampoco la tendrá fácil con la nueva nominación de Ann Dowd, ganadora del mismo premio el año pasado por "Handmaid's Tale". De extenso currículo que incluye apariciones en cine y series como "True Detective", "Expedientes X", "House" y más, Dowd compitió al Emmy el año pasado también como actriz invitada de "The Leftovers", y buscará repetir este año como actriz de reparto.

Pero ahí no concluyen las nominaciones para "The Handmaid's Tale". Yvonne Strahovski, quien da vida a la cruel y compleja Serena Joy Waterford, compite por primera vez al galardón de la TV. Antes conocida por series como "Chuck", "Dexter" y "24: Live Another Day", podría materializar su primer reconocimiento en la gala.

Cierra la categoría de actrices dramáticas Thandie Newton, una vez más en carrera como la androide Maeve de "Westworld". Ganadora del Bafta y familiar por cintas como "En busca de la felicidad", "Misión imposible 2" y "Crash", vuelve por el Emmy con uno de los roles más importantes de la turbulenta historia de HBO.

Podrás conocer a las ganadoras del Emmy 2018 a Mejor actriz principal y de reparto, y a todos los que logren la codiciada estatuilla de la TV, este lunes 17 de septiembre, en la ceremonia que será televisada mundialmente desde el Teatro Microsoft de Los Ángeles.