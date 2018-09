Emmy 2018: todas las nominadas a Mejor actriz de serie cómica | FOTOS

Los premios Emmy 2018 serán entregados este lunes 17 de septiembre y, con la ceremonia de la televisión cada vez más próxima, cabe repasar a las intérpretes nominadas por destacadas actuaciones en comedia, entre ellas varias galardonadas figuras, con trayectoria en dirección y producción, y algunas novatas en carrera a las estatuillas.

Entre las nominadas por créditos protagónicos, compite la actriz Rachel Brosnahan con la elogiada "The Marvelous Mrs. Maisel" de Amazon. Previamente nominada a Mejor actriz invitada por "House of Cards", y ganadora del Globo de Oro por encarnar a 'Midge' Maisel, regresa por segunda ocasión al Emmy, ahora por este último papel.

A Brosnahan, sin embargo, le hacen competencia figuras como la experimentada Lily Tomlin, comediante y productora con 25 menciones al Emmy a la fecha y 6 triunfos en su haber. Antes nominada también al Oscar y al Globo de Oro, compite por cuarta vez consecutiva por "Grace and Frankie" de Netflix junto a Jane Fonda.

Con ellas compite Issa Rae, escritora, directora y productora de "Insecure" de HBO. Quien comenzó como creadora de la serie web "Awkward Black Girl" en YouTube, logró dos nominaciones previas al Globo de Oro, y aparece por vez primera en los Emmy con su historia sobre incómodas experiencias narradas en primera persona.

Otra formidable rival en la categoría sería Allison Janney, quien además de ostentar un Oscar y un Globo de Oro por "I, Tonya", mas cuatro Emmys por "The West Wing", vuelve por quinta oportunidad a la gala como Bonnie Plumkett de "Mom", rol con el que además buscará llevarse su tercera estatuilla a Mejor actriz cómica de reparto.

También con previa experiencia en los premios de la Academia de Televisión retorna por tercera ocasión Tracee Ellis Ross. La hija de Diana Ross compite una vez más como la doctora Rainbow Johnson en "Black-ish", en pos del Emmy 2018 a Mejor actriz de serie cómica.

Cierra la categoría Pamela Adlon, co-creadora, guionista, productora y directora de "Better Things". Con 7 nominaciones acumuladas a la fecha, 4 de ellas por créditos diversos en la serie "Louie", más un triunfo como invitada en la animada "King of the Hill", persigue una segunda vez el Emmy a Mejor actriz cómica con la producción de FX.

Por el premio a Mejor actriz de reparto en comedia, por otro lado, van en competencia ocho actrices en total. Una de ellas es la relativamente novata Zazie Beetz, cuyo rostro se hizo de familiaridad tras participar en "Deadpool 2", además de formar parte del elenco principal de "Atlanta" de Donald Glover. También producción de FX, trae el debut de la actriz en los Emmy 2018 como posible ganadora del trofeo.

Una de las que daría mayor competencia a Beetz y otras en la terna es Megan Mullally, ocho veces nominada y ya con dos Emmys en su haber por su recordado rol de Karen Walker en "Will & Grace". Con un historial de actuaciones en otras series como "Parks & Recreation", "Party Down", "30 Rock", "Seinfeld", "Bob's Burgers" y más, Mullally vuelve a la gala con el revival de la exitosa comedia de NBC.

Similar al caso de Tomlin más arriba, con un amplio currículo en comedia, está Alex Borstein, cuyos créditos incluyen actuación, guión y producción en series como "Shameless", "Gilmore Girls", "Pinky and the Brain", "Padre de familia" y más. Con esta última compite además por el Emmy 2018 como la voz de Lois Griffin, y también como Mejor actriz cómica de reparto por "The Marvelous Mrs. Maisel" de Amazon.

En contraste, una de las más novatas en la gala es Betty Gilpin, quien entra en competencia por primera vez con "GLOW" de Netflix. Aunque con créditos previos en series como "Elementary", "La ley y el orden", "Fringe", "Nurse Jackie" y más, la actriz debuta en la carrera al Emmy 2018 nominada por la Academia de la TV.

Laurie Metcalf, no obstante, es otra de las que podría repetir plato, con 11 nominaciones al Emmy acumuladas, y tres estatuillas logradas como actriz de reparto con su rol de Jackie en "Roseanne". Conocida por papeles en "The Big Bang Theory", "Desperate Housewives", "Frasier", "Grey's Anatomy" e incluso voz en las cintas de "Toy Story", persigue su cuarto Emmy por el revival de la comedia de ABC.

Otra figura que retorna a los premios es Kate McKinnon, seis veces nominada y ganadora de dos premios como parte de "Saturday Night Live". Aunque no mucho atrás saltó a la pantalla grande, y suma otros créditos como actuaciones de voz en "Los Simpson", "Padre de familia", "Venture Brothers" y los videojuegos "Grand Theft Auto", son sus populares parodias de figuras como Hillary Clinton y Justin Bieber los que la traen de vuelta a los premios Emmy 2018.

Su compañera de "Saturday Night Live", la comediante y guionista Leslie Jones también persigue una segunda vez el galardón de la Academia de Televisión, aún en proceso de ampliar currículo tras algunas actuaciones en cintas como el nuevo "Ghostbusters" con Melissa McCarthy, Kristen Wiig y la misma McKinnon, y apariciones en series como "The Blacklist", "Workaholics" y otros.

Cierra la lista de nominadas Aidy Bryant, también estrella del elenco de "SNL". Anteriormente nominada al Emmy por composición, y también en proceso de ampliar historial con apariciones en "Girls", "The Big Sick", "Unbreakable Kimmy Schmidt" y "Portlandia", es la primera vez que compite al galardón por actuación.

Con seis estrellas en carrera al Emmy 2018 a Mejor actriz de serie cómica, y ocho que compiten a Mejor actriz cómica de reparto, queda ver si triunfa, en esta ocasión, una figura ya ampliamente reputada, o si alguna de las más insospechadas consigue dar la sorpresa este lunes 17 de septiembre, en la ceremonia que se transmitirá a nivel mundial desde el Teatro Microsoft de Los Ángeles.