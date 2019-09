Emmy 2019: Amy Adams vuelve a perder un premio y las redes sociales estallan

La derrota de Amy Adams en los Emmy 2019 no hizo más que recordar que la actriz de 45 años es desde hace varios años nominada a varios premios de cine y televisión pero no gana uno de ellos hasta ahora.

"Ojalá Amy Adams deje de estar tan infravalorada y empiece a llevarse todos los premios que se merece. #Emmys2019", fueron uno de los tantos comentarios que pueden leerse en redes sociales luego que Adams perdiera en la categoría de "Mejor Actriz de Miniserie o Telefilm".

Amy, nominada por su papel en "Sharp Objects", perdió ante Michelle Williams que alzó el Emmy 2019 por su interpretación como Gwen en "Fosse Verdon".

SEIS VECES NOMINADA AL OSCAR

En 2005, por primera vez, Amy Adams fue nominada al Oscar como actriz de reparto por la película "Junebug" pero no ganó. En 2008, vuelve a ser nominada en esa misma categoría por "Doubt" pero vuelve a perder. En 2010, repite la misma experiencia en "The Fighter" y "The Master" en 2012 pero son otras actrices las que finalmente se llevaron el premio.

En 2013, Adams es nominada por primera vez Mejor actriz principal por "American Hustle" pero pierde ante Cate Blanchet por el papel que esta interpretó en "Blue Jasmine".

En 2018 Amy Adams vuelve a ser nominada por "Vice" pero vuelve a perder, esta vez frente a Allison Janney.