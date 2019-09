Emmy 2019: "Black Mirror: Bandersnatch" y más películas para TV nominadas

Una disputada contienda se viene en la categoría de Mejor película para TV de los Emmy 2019 con cinco fuertes contrincantes luchando por el codiciado galardón de la Academia de Televisión de los Estadous Unidos.



En primer lugar se encuentra "Black Mirror: Bandersnatch" del servicio de streaming Netflix. En igual partes una cinta y novela interactiva, esta producción cuenta la historia de un programador que busca adaptar un libro de elige tu propia aventura a un videojuego en los 80s. Actúan Fionn Whitehead en el papel protagónico, acompañado de Craig Parkinson, Alice Lowe, Asim Chaudhry, Will Poulter y Tallulah Haddon.

La siguiente nominada es una de las tres películas que HBO logró en esta categoría: "Brexit". El filme, ambientado en Gran Bretaña, describe el proceso que tuvo la campaña para que Gran Bretaña deje la Unión Europea para lograr su inesperada victoria en 2016. Está protagonizada por el actor Benedict Cumberbatch ("Sherlock", "El hobbit") en el papel protagónico como el estratega político Dominic Cummings.

"Deadwood: The Movie", también de HBO, es otra de las nominadas. Es una continuación de la serie del mismo nombre y conserva gran parte del elenco original, incluyendo Ian McShane, Paula Malcomson, John Hawkes, Timothy Olyphant y Molly Parker.

Amazon utilizó sus considerables recursos para sacar adelante "King Lear", una adaptación modernizada de la obra de William Shakespeare protagonizada por el ganador del Oscar Anthony Hopkins en el papel del monarca. También actuan Emma Thompson, Emily Watson, Christopher Eccleston y Florence Pugh.

Último, pero no por ello menos, está "My Dinner with Hervé" de HBO, una frenética película sobre un encuentro entre un periodista (interpretado por Jamie Dornan de "50 sombras de Grey") y el actor Hervé Villechaize (Peter Dinklage).

La gala tendrá lugar en el Teatro Microsoft de Los Ángeles el 22 de septiembre a las 7 p.m. (hora local) y podrá ser visto a través de TNT.