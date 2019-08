Emmy 2019: Emilia Clarke, Robin Wright y más nominadas a Mejor actriz de drama

La Academia de Televisión de los Estados Unidos no ha escatimado a la hora de elegir a sus siete candidatas a Mejor actriz de drama para los Premios Emmy 2019. Las reconocidas actrices nominadas, entre las que destacan Emilia Clarke, Robin Wright y Viola Davis, ya cuentan con un importante legado de reconocimientos que buscarán aumentar la noche de la premiación.

No hay duda que Emilia Clarke parte como una de las favoritas en esta categoría, tras su interpretación de Daenerys Targaryen en la gran nominada "Game Of Thrones" (2011-2019). Las más de 30 nominaciones de la serie de HBO le dan una gran oportunidad a la actriz de llevarse el ansiado premio.

Quien le pisa los talones es Robin Wright, la recordada Claire Underwood en "House Of Cards" (2013-2018). Es precisamente por esta serie de Netflix que Wright se juega el Emmy a Mejor actriz de drama. Durante las 6 temporadas de la serie, la actriz logró destacar más en la última, en la que tuvo que asumir el protagonismo único tras la ausencia de Kevin Spacey.

Otra gran candidata para este Emmy es Viola Davis. Su potente personaje de la abogada Annalise Keating en "How To Get Away With Murder" (2014-2019) la convierte en una fuerte competidora. Este mismo papel en la producción televisiva de ABC ya la ha hecho ganadora en los Emmy y los People's Choice Awards del 2015; y en los Premios del Sindicato de Actores del 2016.

En esta categoría, la serie de BBC "Killing Eve" (2018-2019) se hace presente con sus dos protagonistas: Sandra Oh y Jodie Comer; la agente de inteligencia Eve Polastri y la asesina psicópata Villanelle, respectivamente. Los reconocimientos de la serie en los BAFTA y de Sandra Oh en los Globos de Oro de este año aumentan las posibilidades de triunfo en ambas actrices. Esta es la segunda vez que Sandra Oh se juega un Emmy por este papel.

Finalmente, se encuentran las representantes de "Ozark" (2017-2019) y "This Is Us" (2016-2019) con Laura Linney y Mandy Moore, respectivamente. La primera logró llevarse la estatuilla a Mejor Actriz en los Premios Webby 2018 por el mismo papel; mientras que Mandy Moore busca su primer reconocimiento por su personal, con el que ya ha sido nominada en los Globos de Oro del 2017.