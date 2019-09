Emmy 2019: "Fleabag" gana como Mejor programa de comedia | FOTOS

"Fleabag" levantó el premio Emmy como Mejor comedia. Protagonizado y co creado por Phoebe Waller-Bridge, el programa transmitido por Amazon Prime Time se impuso a "Barry" (HBO), "Russian Doll" (Netflix), "Schitt's Creek" (Pop TV), "Schitt's Creek" (Pop TV), "The Good Place" (NBC), "The Marvelous Mrs. Maisel" (Prime Video) y "Veep"(HBO).

Además de ganar como Mejor comedia, "Fleabag" ganó también en la categoría de Mejor actriz y Mejor guión.

LISTA DE NOMINADOS A MEJOR PROGRAMA COMEDIA

"Barry" (HBO)

"Russian Doll" (Netflix)

"Schitt's Creek" (Pop TV)

"The Good Place" (NBC)

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Prime Video)

"Veep" (HBO)