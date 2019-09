Emmy 2019: así fue el paso de Zendaya por la alfombra roja de los premios

Zendaya Maree Stoermer Coleman, o simplemente conocida como Zendaya lució un atrevido color verde esmeralda a su paso por la alfombra morada de los premios Emmy 2019.

El look de la actriz de 23 años fue tendencia en redes sociales y en más de una ocasión fue comparado con el personaje de Poison Ivy, de DC Comics.

Así como Zendaya, otras actrices apostaron por modelos muy coloridos para la edición 71 de los premios Emmy. Mandy Moore ("This is Us"), lució tonos rosados y rojos y Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel"), presumió un espectacular azul metálico.