Emmy 2019: Phoebe Waller-Bridge gana como Mejor actriz de comedia | FOTOS

Phoebe Waller-Bridge ganó el Emmy a Mejor actriz cómica por su trabajo como actriz en "Fleabag", minutos antes lo había hecho por su papel de guionista en la misma producción.

La actriz se impuso a actrices como Christina Applegate ("Dead To Me"), Julia Louis-Dreyfus ("Veep"), Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel"), Natasha Lyonne ("Russian Doll") y Catherine O'Hara ("Schitt's Creek").

LISTA COMPLETA DE NOMINADAS A MEJOR ACTRIZ CÓMICA

Christina Applegate ("Dead To Me")

Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Julia Louis-Dreyfus ("Veep")

Natasha Lyonne ("Russian Doll")

Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")

"La televisión nunca fue tan grande, nunca importó más y nunca ha sido tan buena", dijo Bryan Cranston quien salió al escenario para abrir el show, que por primera vez en 16 años no tuvo animador.