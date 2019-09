Emmy 2019: Tony Shalhoub gana como Mejor actor de reparto de comedia

Tony Shalhoub ganó el primer Emmy de la noche en la categoría de Mejor actor de reparto en comedia por su papel en "The Marvelous Mrs. Maisel".

El actor de 65 años dejó en el camino a Alan Arkin ("The Kominsky Method"), Anthony Carrigan ("Barry"), Tony Hale ("Veep"), Stephen Root ("Barry") y Henry Winkler ("Barry").

"No me gusta esas grandes listas donde uno agradece pero en el caso de "The Marvelous Mrs. Maisel"es inevitable. Es un gran equipo de gente. Agradezco a los creadores del programa, escritores...", dijo el actor al recibir el premio.