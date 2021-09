Olivia Colman se llevó el galardón a Mejor actriz de drama en la 73° Edición de los Premios Emmy por su trabajo en “The Crown”. Ella interpretó durante dos temporadas a la reina Isabel II, monarca absoluta del Reino Unido que, durante décadas, ha mantenido unida a la familia real.

“Hubiese apostado mi dinero en que eso (ganar el Emmy) no ocurriría. Quiero decir muchas gracias por esto, es asombroso. Y qué extraordinario final para este extraordinario viaje con esta adorable familia. Amé cada segundo de esto y no puedo esperar a ver qué pasa después”, indicó Colman en el escenario.

Pero no todo ha sido felicidad para Colman en los últimos meses, como ella misma mencionó. “Perdí a mi papi durante el Covid y a él le hubiera encantado todo esto”, contó la actriz al momento de recibir el premio.

La cuarta temporada de la serie es la segunda y última vez que Colman interpretará a Isabel II en “The Crown” . En la quinta temporada, el rol le corresponderá a Imelda Staunton (”Harry Potter and the Order of the Phoenix”); debido a que de manera progresiva el show hace envejecer al elenco para representar con fidelidad la historia.

La actriz de 47 años es parte del selecto grupo de intérpretes que ha ganado tanto el Emmy como el Oscar. Ella se llevó el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por su trabajo en “The Favourite” de Yorgos Lanthimos.