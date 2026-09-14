"The Pitt" despuntó en las preferencias de la prensa especializada para obtener triunfos en los Premios Emmys. (Foto: HBO Max)
"The Pitt" despuntó en las preferencias de la prensa especializada para obtener triunfos en los Premios Emmys. (Foto: HBO Max)
Por Redacción EC

Noah Wyle ganó el Emmy 2026 a Mejor actor protagonista de drama por “The Pitt”, importante reconocimiento de la noche. El actor competía contra Sterling K. Brown (“Paradise”), Gary Oldman (“Slow Horses”), Mark Ruffalo (“Task”) y Rufus Sewell (“The Diplomat”).

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