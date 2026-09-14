Noah Wyle ganó el Emmy 2026 a Mejor actor protagonista de drama por “The Pitt”, importante reconocimiento de la noche. El actor competía contra Sterling K. Brown (“Paradise”), Gary Oldman (“Slow Horses”), Mark Ruffalo (“Task”) y Rufus Sewell (“The Diplomat”).

“Esto es demasiado. Debo reconocer el trabajo de mis compañeros de categoría, sobre todo el señor (Gary) Oldman. No sé si hay un actor de mi edad que no haya visto tu trabajo y lo haya tenido como meta de su carrera”, expresó el actor antes de agradecer al equipo de “The Pitt” por ganar un Emmy.

El actor también habló de su vínculo con la televisión y de lo que significa para él recibir este reconocimiento. “Crecí en Los Ángeles, soy un chico de la televisión y esto es lo único que yo quería hacer en la vida, es el único club al que quería pertenecer”, dijo Wyle

Wyle interpreta al doctor Michael “Robby” Robinavitch en “The Pitt”, producción ambientada en un servicio de urgencias de Pittsburgh. Su actuación fue uno de los pilares del éxito de la serie, que llegó a esta edición como la ficción dramática con mayor número de nominaciones, con 25 candidaturas.

Estos fueron los nominados a Mejor actor principal en una serie de drama:

Sterling K. Brown, “Paradise”

Gary Oldman, “Slow Horses”

Mark Ruffalo, “Task”

Rufus Sewell, “The Diplomat”

Noah Wyle, “The Pitt”

Wyle llegaba como el favorito más claro de la categoría. Para el actor, el premio supondría, además, consolidar el reconocimiento obtenido por “The Pitt” después del éxito de su primera temporada. La serie había conseguido el Emmy a Mejor drama en la edición anterior.