Si la digitalización estaba en proceso, la pandemia y el aislamiento precipitaron la experiencia. Transmisiones en vivo, conferencias por Zoom, clases por FaceTime, libros por descarga libre, recorridos virtuales por galerías de arte, cursos prepago y consultas online. Las redes se llenaron de contenidos culturales. Y, por primera vez, los memes sintieron que su reino estaba siendo amenazado.

Denise Arregui acababa de bajar de un avión y estaba a punto de subirse a otro cuando el primer mandatario declaró la inmovilización absoluta. Entonces otros artistas como ella, gestores culturales, productores y curadores tuvieron que enfrentarse al streaming a modo de prueba y error. Y readaptar las estrategias de producción cultural.

Artesanía en bits

“En efecto, venía de La Habana y estaba a punto de viajar a París cuando se cerraron las fronteras”, dice Arregui. “Ese viaje a Cuba me cambió la perspectiva de muchas cosas y, de alguna manera, siento, me preparó para lo que hoy vivimos. Humildad, generosidad y paciencia para hacer largas colas en las tiendas del barrio, por ejemplo. Y la interculturalidad. Y también estaba a punto de viajar a París para ensayar ‘Hermanas’, obra del director Pascal Rambert que íbamos a estrenar en mayo junto a la actriz Lucía Caravedo”.

Y con el desconcierto ante el cierrapuertas total, la creatividad. Entonces, Arregui –graduada en Comunicación Audiovisual y teatro, productora de televisión, reportera, presentadora de noticieros, y, por supuesto, una de las actrices mejor dotadas y versátiles del Perú– salió por el barrio en bicicleta para sortear policías y recolectar insumos: un trípode, un tacho de luz, un iPhone, un par de audífonos bluetooth y un proyector. Encendió la cámara de su laptop y se puso a grabar sus conversaciones con Alberto Ísola, Mávila Huertas, Salvador del Solar y Pelo Madueño. También habló con el congresista Daniel Olivares y con la cantante ayacuchana Renata Flores. Y así vio la luz ese emprendimiento autogestionado que por nombre lleva “En construcción”.

Libélula digital

“Es verdad que como conductora me sentía como pez en el agua, pero admito que hablar en las redes sociales me ha costado un poco porque es otro formato. Confieso que no estaba preparada para la era digital. Y me encanta haberlo retomado desde mi encierro”, comenta.

Amante de la fotografía y reacia al egotismo fútil en las redes sociales –cerró su fanpage de Facebook y es imposible verla creando ‘stories’ o viralizando videos por Instagram–, es con un programa sólido como “En construcción” que proyecta su nueva imagen en Internet. “Me cuesta conciliar el sueño por la cantidad de presión que implica enviar videos y dirigir una edición de manera virtual. Pero soy feliz así, soñando con pedacitos de audio y video que vuelan por el espacio sideral como libélulas en un viaje en ayahuasca”, dice. Y entonces su sonrisa se hace tan genuina como su arte.

Puedes ver “En construcción” de Denise Arregui en su canal YouTube.

VIDEO RELACIONADO

Cátedra Vargas Llosa: La cultura, otra víctima de la pandemia | VIDEO