El más emocionado. Erick Elera estaba convencido de que algún día volvería a ponerse en el papel del recordado Joel Gonzales, después de interpretarlo en “Al Fondo Hay Sitio” durante cerca de 8 temporadas. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 6 años para que el sueño se hiciera realidad de la mano del director Gigio Aranda, quien apostó por el proyecto y trajo de regreso a las eternas familias rivales: los Gonzales y los Maldini.

ENTREVISTA CON ERICK ELERA El actor peruano reveló el motivo que lo llevó a aceptar la propuesta para regresar a la exitosa serie; así como el mensaje que pretenden dejar a la audiencia. La serie se estrena este 22 de junio.

En conversación con El Comercio, el actor señaló que el motivo principal por el que aceptó unirse a la nueva entrega de “Al Fondo Hay Sitio” es el público que lo ha seguido acompañando durante estos últimos años. “A veces me llamaban (en la calle) como mi personaje. No solo la gente que veía la serie antes, sino que ahora también niños. Nuevo público se podría decir. Saber que se mantenía vivo el espíritu de la serie, que la gente aún lo entendía”, dijo.

Asimismo, recuerda con una sonrisa todas las veces con las que se ha topado en redes sociales con algún video de su actuación en la exitosa serie; incluso algunos ´memes´ que han hecho reír a varios usuarios. “Cada vez que pasa algo, hay un meme con algunas de mis escenas. Por eso siempre le preguntaba a Gigio si íbamos a regresar de nuevo. Igual, se dio (…) He leído los primeros guiones y está bueno. Se ha tomado de la mejor manera”, resaltó.

Añadió que el reconocimiento no viene solo por parte de la audiencia peruana, sino también de sus seguidores en el extranjero, a quienes ha llegado a través de plataformas como Tik Tok. “Las redes sociales permiten que llegues a más gente. Me sorprende que esta serie siga en el recuerdo. Han pasado 5 o 6 años y creo que, por mantenerse vivo, el canal, los guionistas y todo el equipo decide volver”, puntualizó.

Regresar a la piel de ´Joel´

Los primeros episodios de “Al Fondo Hay Sitio” ya han sido grabados en diversas locaciones en territorio nacional y el primero de ellos se estrenará en América TV este 22 de junio. Erick Elera recuerda que el final de la serie “De Vuelta Al Barrio” dio la idea principal al equipo para retomar el proyecto, y esperan ser un éxito.

Él estuvo muy emocionado al familiarizarse nuevamente con su personaje y volver a vestirse como ´Joel´, así como el compartir con sus compañeros del elenco. “Pudo haber cambiado la ropa, pero leyendo el guion sé cómo va a hablar cada personaje. Es loco. Entonces, de solo leer el guion es emocionante. Cuando vinimos y nos vimos, fue emocionante. No solo para los actores, sino para el equipo general”, precisó.

Un rasgo que caracterizó al personaje de Elera en las temporadas pasadas fue la música. Canciones como “Mi Chamaquita”, “Rap del Gringo Atrasador” y “Taxi Churro” son algunas de las que probablemente pasaron por su mente.

Erick Elera participó de la conferencia de prensa realizada el último viernes y llegó al escenario junto a su recordado ´taxi churro´. (Foto: Allen Quintana/GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

En la vida real, el actor también es un apasionado por este rubro, por lo que no duda en afirmar que también veremos más sobre esta faceta. “Desde un principio, cuando inició la serie hace tiempo, aquí sabían que me gustaba la música y se volvió un arma de ´Joel´. Lo que me encantaba de hacer música se transmite en ´Joel´. Me vas a ver cantando en algunas escenas y esas cosas graciosas que a la gente le gusta”.

Como se anunció, Nataniel Sánchez (Fernanda de las Casas) y Mayra Couto (Grace Gonzales) no estarán en esta nueva temporada. Ambas eran pilares importantes en la vida de Joel, por lo que no se conoce qué rumbo tomará su vida. Pero, de lo que está seguro Erick Elera, es que su personaje saldrá adelante.

“En la vida real tienes mil problemas quizás, puedes perder amistades, familia, y la vida tiene que seguir. Hay mil cosas qué hacer. Creo que eso se va a transmitir en la serie. A mí me encanta porque tengo carta abierta para hacer mil cosas más con mi personaje. Ya llegará el amor, no sé. Quién sabe. Tal vez Fernanda vuelva, nadie sabe, pueden pasar muchas cosas”, agregó.

¿Cómo le irá a la serie?

Erick recalca que “Al Fondo Hay Sitio” siempre ha mantenido un mensaje positivo. Buscando así dejar una moraleja a cada uno de los televidentes. “Nuestra realidad sigue siendo la misma. Ha pasado el tiempo. Han cambiado cosas para bien, hay cosas que se han ido para mal, pero no podemos escapar de eso. Lo único que queremos es que la gente se ría con lo que pasa y siempre hay gente que se va a sentir identificada. Muchas cosas que le han pasado a mi personaje, me han pasado a mí, y me siguen pasando. La idea jamás es ofender ni dañar a nadie”.

Por último, el actor Erick Elera resaltó que confía en la buena recepción que tendrá la novena temporada de la serie más exitosa de la televisión nacional. “Esperamos que nos vaya bien. Que nos vaya de maravilla, que la gente nos acompañe”, finalizó.