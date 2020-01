Erick Elera se ha ganado el cariño de muchos espectadores tras darle vida a Oliverio en “De vuelta al barrio” durante tres años años. Este domingo, el artista sorprendió y entristeció a sus fanáticos al anunciar que no va más en la serie que se emite por América Televisión.

En comunicación con el diario El Comercio, el actor reveló que no tenía planeado retirarse de la serie producida por Gigio Aranda y descartó que su decisión responda a un tema económico.

► Erick Elera confirma en Instagram su salida del elenco de “De vuelta al barrio”

► Erick Elera y su esposa disfrutan de su segunda luna de miel en Colombia | FOTOS

“No llegamos a un acuerdo. No estaba de acuerdo con lo que ellos planteaban, mi idea era seguir lógicamente, no tenía planeado irme. Yo no estaba pidiendo un tema económico, el tema no va por ahí, yo entiendo que ha sido un año muy difícil”, sostuvo.

El también cantante dijo que esperó hasta el final para ver si se llegaba a algún acuerdo. Sin embargo, al ver que nada se concretó, dio por finalizado su vínculo con “De vuelta al barrio”.

“Esto yo lo he anunciado recién, pero estoy libre desde el 31 de diciembre, entonces no se llegó a concretar nada, hasta el último he esperado. Finalmente, uno se da cuenta que no es indispensable, entonces he tenido que ver otras opciones, estoy en eso”, enfatizó el intérprete de “Sin tu amor”.

-Más aclaraciones-

Elera señaló que le parece una falta de respeto que se comente que ha dejado su trabajo en la serie por promocionar otras cosas.

“Lo que también se dice es que de repente yo estaba promocionando otras cosas, eso me parece una falta de respeto. Yo en ningún momento he dejado una cosa por otra. Por el contrario, recién he recibido algunas propuestas cuando he estado libre. Me agrada un montón, de alguna manera me da alegría, me da tranquilidad que en otro lugar quieren contar conmigo”, agregó.

El artista reconoció que su abrupta salida de la serie que emite América Televisión le deja cierto fastidio, pues ha sentido que fueron poco considerado con él. “Me ha fastidiado tanto tiempo trabajando ahí y que no hayan tenido una consideración, que para mí era una cosa muy sencilla”, sostuvo.

Respecto al final que le darán en la serie de televisión a su personaje, Erick sostuvo que no sabe lo que sucederá y dejó cerrada la posibilidad de volver. “Yo no he grabado un final de la serie, ni nada. Yo simplemente no estoy, ni siquiera veo la posibilidad de regresar, dependía de ellos”