Erick Elera visitó este sábado el set de “Estás en todas” y habló sobre el posible retorno a la pantalla chica de la exitosa serie “Al fondo hay sitio”, donde interpretó al querido y carismático ‘Joel Gonzáles’.

“La pregunta que todo el Perú se hace porque no estoy exagerando, todo el Perú quiere saber ‘Al fondo hay sitio’ podría volver a las pantallas de televisión con una nueva temporada para el 2022″, preguntó el conductor ‘Choca’ Mandros.

“A mí me están preguntando de distintos países. La pregunta es podría, y yo creo que sí podría. Que va, no sé, porque yo siempre soy el último en enterarme”, respondió el también cantante nacional.

Elera reveló que luego de conocer la noticia −a través de los medios de comunicación− consultó si los rumores eran ciertos; sin embargo, no le dieron una respuesta concreta.

“Hice la consulta y no me dicen que sí ni no, yo estoy como ‘Joel’. De verdad, yo soy el último en enterarse de las cosas, no sé si porque dan por hecho, de que, si se da, mi participación está dentro de”, explicó.

“O de repente negocian con todos y cuando no hay plata me llaman”, acotó entre risas. “No, hermano cómo va a ser así, ‘Joel’ es ‘Joel”, respondió inmediatamente ‘Choca’.

Finalmente, el cantante y actor expresó su alegría por la reacción que ha tenido el público ante la noticia del posible regreso de la famosa serie de TV. “Es increíble cómo ha reaccionado la gente”, acotó.

Conforme a los criterios de Saber más

null null

VIDEO RECOMENDADO

Peter y Francesca aparecen en escena final De vuelta al barrio

Los queridos personajes de Al Fondo Hay Sitio interpretados por Ivonne Frayssinet) y Adolfo Chuiman aparecieron en el penúltimo capítulo de De vuelta al barrio null