En los años noventa, mientras muchos jóvenes soñaban con ser futbolistas, Erick Iván Osores Patiño ( 22 de febrero de 1976) entendió pronto que su lugar no estaba dentro de una cancha, sino frente a un micrófono. Tras no superar las divisiones menores del Deportivo Municipal, se volcó al periodismo deportivo.

Comenzó como locutor en Radio Ovación, apadrinado por Micky Rospigliosi, y desde entonces no soltó más el hilo narrativo del fútbol peruano. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres y, poco a poco, fue abriéndose paso en un medio exigente y competitivo.

Erick Osores alcanzó la popularidad por ser el conductor de los noticieros deportivos del canal América Televisión. (Foto: Difusión)

Su salto a la televisión fue casi inevitable. Trabajó en Austral Televisión, el canal estatal y Red Global, hasta que en agosto del 2000 firmó contrato con América Televisión. Allí consolidó una carrera de más de dos décadas, primero como reportero deportivo y luego como figura central de “Fútbol en América", programa marcó su identidad. Su estilo frontal, su tono sarcástico, su capacidad de improvisación, y una cercanía natural con la audiencia lo volvieron una de las voces más reconocibles del periodismo deportivo local, y una figura entrañable para el público.

Fuera de cámaras, Osores también diversificó su perfil: colaboró con el diario Líbero, fue parte del equipo de ESPN, condujo noticieros, comentó mundiales, Juegos Olímpicos y Champions League, e incluso apareció como él mismo en las cintas “Calichín” (2016) y “La Academia” (2021).

En la edición de los Premios Luces 2013, Gonzalo Núñez y Erick Osores ganaron en la subcategoría a Mejor programa deportivo por Fútbol en América.

A los 45 años el periodista ya era considerado una figura controversial, pero también quería, siendo el conductor del programa deportivo más visto del país. Pero, a pesar del ritmo intenso de su vida profesional, hubo un momento en que el cuerpo le dijo basta.

En 2023, comenzó a sufrir dolores persistentes. El diagnóstico tardó en llegar, pero fue claro: hidrocefalia. Una acumulación anómala de líquido en el cerebro que exigía cirugía y tratamiento inmediato. Le colocaron una válvula en la cabeza. Lo que siguió fue una pausa forzada. Dolor físico, terapias diarias, el retiro temporal de las cámaras. “De la parte física del tren inferior no he podido recuperarme todavía como yo quisiera”, comentó alguna vez. Aunque nunca se desconectó del todo, seguía activo en redes sociales, analizando partidos y sosteniendo ese hilo invisible con el público que no lo olvidó.

Erick Osores presente en la alfombra roja de los Premios Luces 2025. / Joel Alonzo

En la gran gala

La noche del 8 de abril, en el Hotel Hilton de Miraflores, Osores reapareció públicamente en la ceremonia de los Premios Luces de El Comercio. Su entrada no pasó desapercibida: llegó en silla de ruedas, acompañado por una enfermera, en medio de aplausos y saludos de colegas que lo reconocieron no solo como un periodista, sino como un símbolo de resistencia. Vestía sobrio y se le notaba sereno, camino apoyado en un bastón junto a sus colegas por la alfombra roja.

Nominado en la categoría de Mejor Programa Deportivo por “Fútbol en América", Osores agradeció junto a sus colegas Óscar del Portal y Richard de la Piedra. “Yo siempre digo que las personas vamos pasando, pero la esencia del programa va a quedar. Hemos ido sumándonos, pero al final lo que nos importa es que las personas puedan ver un buen programa”, mencionó.

La noche avanzó, y él no se fue. Su presencia en la premiación fue discreta pero constante. Tras el anuncio de la victoria del equipo de “Fútbol en América”, el conductor se levantó hasta la parte inferior del escenario, acompañado de sus colegas, y la mirada atenta de los invitados, quienes tras un largo momento de aplausos esperaron las palabras de Osores. “Buenas noches, son 27 años de ‘Fútbol en América’, pasaron como jugando y aquí estamos. Quiero felicitar a todos los que han votado y a los que participaron porque a ellos el público también los quiere. Nosotros somos un equipo, siempre nos manejamos así, de parte de todos les deseamos buena salud”.

Lo que parecía ser una aparición simbólica terminó siendo una noche completa. Osores se quedó hasta el final. Disfrutó de la banda en vivo, conversó con colegas, compartió bocaditos y levantó una copa por la vida. Rodeado de quienes lo vieron en sus mejores momentos y también en los más difíciles, dio señales de una recuperación que, aunque lenta, va en firme. Y como él mismo lo dice: no está completamente bien, pero está mejor. Está de vuelta. Y por ahora, eso basta.