Ernesto Pimentel se encuentra muy feliz con el cariño del público. Como todos los sábados, el programa “El reventonazo de verano” lideró en el rating, consolidándose como el número uno del humor de la televisión peruana.

¿Cuánto rating hizo ‘El reventonazo de los sábados’?

El espacio de la Chola Chabuca logró 8.9 puntos de rating superando a la final del auspicioso formato internacional de “La voz Perú”, de Latina, (7.9), “JB en ATV” (7.5) y Sábados en familia (5.2).

“Agradezco por sintonizarnos cada sábado, ese es el mejor premio del público que uno puede recibir. Seguiremos entreteniendo con nuevas secuencias y divertidas ocurrencias para toda la familia”, dijo Ernesto Pimentel.

Chola Chabuca defiende a la ‘Uchulú’ tras denuncia contra Tony Rosado

El último sábado, La ‘Uchulú’ fue invitada de ‘El Reventonazo de verano’. Etza Wong fue recibida por la ‘Chola Chabuca’, quien apoyó las declaraciones por tocamientos indebidos.

Ernesto Pimentel le ofreció su respaldo y también rechazó lo que hizo Tony Rosado por haber insultado a la artista.

“¿Qué sentiste? Porque a mí me daba pena porque yo decía ‘bueno, puedo salir a aclarar las cosas’, pero sentí que te sentías (...)”, fue la pregunta que tuvo al inicio la conductora de América Televisión.

“Sí, me sentí muy incómoda, me puse un poco triste, pero es parte de todas las redes sociales pues, aparte que puedo tener gente que me apoya, hay personas que no me apoyan pues”, contó.

Por su parte, Ernesto Pimentel aprovechó la oportunidad para confirmar que la ‘Uchulú’ sí fue víctima de tocamientos indebidos.

“A mí lo que me preocupa y creo que es importante decirlo es esto: Uno, sí pasó. A Uchulú, una persona le dijo ‘Uchulú’ y ella pasó de largo, luego esa persona le volvió a decir ‘Uchulú’ y le dio un palmazo. Yo estaba ahí, pero no vi exactamente el momento. En ese instante se tomó acción. Se te preguntó ¿estás bien? y ella dijo ‘sí, no hay problema’”, dijo.