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Resumen

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Después de varios años viviendo entre Lima y Alemania, Karina Jordán había vuelto a actuar y, por ahora, eso le bastaba. No pensaba regresar a la televisión: tenía el año y buena parte del siguiente comprometidos con el teatro. Hasta que una noche los planes cambiaron.

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