Desde el primer trimestre del 2020, diversos países se vieron inmersos en un gran reto al afrontar la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Con ello, productoras de todo el mundo tuvieron que reinventarse y asumir la gran responsabilidad de seguir generando contenido a pesar de las dificultades.

En ese sentido, la directora de entretenimiento de Radio y Televisión Española (RTVE), Toñi Prieto, conversó con El Comercio y contó detalles de los cambios que asumieron frente a la pandemia. Además, precisó que, para ella, el público latino mantiene una esencia por la música en la televisión.

Durante la conversación, Toñi Prieto también reveló el secreto del exitoso formato MasterChef, el cual se encuentra en desarrollo de su novena temporada actualmente, y la gran diferencia entre el contenido que se presenta para el público europeo y el latino. De igual modo, habló sobre lo que hace especial al mercado de América Latina en cuanto a consumo de programas de tipo ‘reality’; donde destacó la producción de espectáculos musicales. En Perú, desde hace nueve años, el programa musical más exitoso es “Yo Soy” de Latina, donde semana a semana imitadores compiten sobre un escenario para demostrar su talento.

CAMBIOS POR LA PANDEMIA

Según reveló Toñi Prieto, la pandemia los obligó a asumir nuevos retos en cuestiones de producción. Si bien antes del COVID-19 tomaban medidas de seguridad, con el virus todo se incrementó y, como en todo el mundo, se implementaron medidas de salubridad para prevenir los contagios mientras se grababan diversas producciones. Por si fuera poco, la innovación fue el secreto para seguir a flote.

“El COVID-19 afectó bastante. No hemos trabajado de forma habitual como antes, empezando por las producciones que han sufrido muchas modificaciones. En el momento más álgido de la pandemia se tuvieron que suspender, claro, no todas. Las medidas de seguridad se implementaron con dureza y mantuvimos los programas porque sino no llegábamos a emisión. Casi todos los programas con públicos han cambiado y ahora vamos con una cierta normalidad sin relajar las medidas de higiene”, manifestó Prieto.

“Por suerte hemos seguido trabajando, pero las medidas han encarecido la producción... Sobre los programas cambiamos a nivel de público y distanciamiento. En el caso de MasterChef y de todos los programas de Antena, los participantes llevan sus pruebas PCR y mantienen la distancia. En OT (Operación Triunfo) pusimos estreno virtual y fue una fórmula que funcionó bien, en los premios Goya también innovamos y fue bien recibido”, añadió.

SOBRE EL PÚBLICO LATINO

Al ser consultada por la diferencia entre el consumo televisivo del público europeo y el latino, Toñi Prieto enfatizó en que los espectadores latinoamericanos prefieren un contenido más didáctico y musical.

“Pienso que hay una gran diferencia en el valor que le dan a la música, en España no le estamos dando el mismo valor. Es decir, ustedes todavía tienen una cultura de consumir música, conciertos y programas musicales convencionales. Aquí solo hacemos programas así, con artistas consagrados, en el periodo navideño porque si hiciéramos un programa de variedades a lo largo del año no funciona, no me preguntes porque, pero no pega”, aclaró.

“Yo creo que eso en Latinoamérica si tienen la cultura de ver programas de música, y eso funciona mejor que en España. Antes se consumía, pero ahora el que pasen artistas y presenten su música no se da tanto. Ustedes me dan envidia porque si mantienen esos programas típicos y ese valor por la música, eso hace falta, el respeto por esos artistas y la música que suena en la radio”, añadió en su declaración.

EL SECRETO TRAS MASTERCHEF

Por otro lado, uno de los formatos que mejor ha funcionado para Radio y Televisión Española (RTVE) ha sido “MasterChef”. Si bien el formato cuenta con producciones en diversos países, es en España donde ha conseguido un público mayor, prueba de ello son sus nueve temporadas al aire y diversas variantes.

“Nosotros estamos muy satisfechos porque es un formato que, a pesar de ser de larga duración, tenemos nueve temporadas de adultos, llega la cuarta de celebrity y vamos a grabar la novena del junior. Somos el país que más MasterChef tiene en distintas variantes y con buena aceptación del público. Yo creo que se debe a que tenemos a un gran equipo de creativos y damos giros inesperados”, contó.

“En otros países solo se centran en plató, nosotros hacemos pruebas en exteriores, eso da muchísima riqueza al formato. Además de ver el programa, tienes la opción de recorrer España, y eso a nivel cultural permite conocer lugares y tradiciones. La clave está en hacer esos giros, cambiar dinámicas y el casting. Hemos tenido muchísima aceptación, se presentan más de 20 mil personas y es un logro para un programa como este”, agregó.

Asimismo, Prieto resaltó que gracias al programa, muchos jóvenes han optado por convertirse en cocineros. “Un chef reconocido de España me dijo que el formato de MasterChef ha permitido dar visibilidad y prestigio a los cocineros que hasta ahora no era visto, era un oficio menor y ahora son estrellas. Hemos acercado a los chef con el gran público, muchos se están preparando para ser cocineros y eso es motivo de orgullo”.





