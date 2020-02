Aldo Miyashiro fue presentado como conductor del reality “Esto es guerra” tras la salida temporal de Gian Piero Díaz.

El presentador oficial de “La banda del Chino” se mostró muy entusiasmado por pisar el set del programa juvenil y expresó sus deseos de triunfar contra el equipo de Jazmín Pinedo.

“Estoy muy contento de estar acá, pero detesto perder. No sé si me voy a quedar, pero lo que sí sé es que hoy vamos a ganar y que vamos a defender punto a punto porque me han dicho que por acá hay bastante Roberto Carlos” , expresó Miyashiro.

Cabe mencionar que el día lunes 17 de febrero fue María Pía Copello quien llegó a “Esto es guerra” para reemplazar el puesto de Gian Piero Díaz, quien solicitó su retiro temporal del programa por asuntos personales.

Aún no se sabe con exactitud el regreso de Díaz, quien se ha convertido en el líder de los “Combatientes” y principal rival de Pinedo en las duras pruebas del reality de América TV.

Aldo Miyashiro es presentado como conductor en "Esto es guerra". (Video: América TV)