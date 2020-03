El reality “Esto es guerra” presentó una nueva fecha de su concurso de baile, “Divas”, donde el exigente jurado tuvo que eliminar a una participante.

En una nueva edición de “Divas”, “Las combatientes” (conformado por Karen Dejo, Isabel Acevedo y Rosángela Espinoza) y “Las guerreras” (integrado por Angie Arizaga, Paloma Fiuza, Michelle Soifer y Luciana Fuster) se enfrentaron en un reto de baile, en que cada equipo presentó una limpia coreografía.

Pese a las coordinados pasos de baile, el equipo de “Las guerreras” terminó perdiendo y el coreógrafo Arturo Chumbe tuvo que encargarse de la eliminación de una de sus integrantes, siendo Angie Arizaga la perjudicada.

La modelo se mostró muy decepcionada ante la elección del bailarín y dio su descargo durante la emisión en vivo del programa de entretenimiento. “Pensé que iba a utilizar el comodín y me sentí un poco confiada por eso, pero me sorprende porque me he esforzado al igual que las chicas”, señaló.

Ante las palabras de Arizaga, el coreógrafo y líder del equipo de baile dio su posición y defendió su decisión. “Esto es un juego y vamos a seguir avanzando. Creo que entre las que quedan está mi ganadora, entonces si veo que una cae en sentencia, la tengo que salvar(con el comodín)”, sentenció Chumbe.

Angie Arizaga fue eliminada de "Divas". (Video: América TV)