“Esto es guerra” regresó con una nueva temporada cargada de competencia y emociones. Esta semana, los integrantes de los ‘guerreros’ y los ‘combatientes’ buscarán dar lo mejor de sí para evitar la zona de sentencia y su posterior eliminación.

Este lunes 16 de marzo empieza la cuenta regresiva para algunos competidores, ya que cuatro de ellos, sea cual sea el equipo, ingresarán a zona de sentencia y tendrán que luchar por su permanencia en el reality.

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De esta manera, “Esto es guerra” prepara una semana cargada de adrenalina para los competidores, pues ninguno quiere abandonar la competencia a pocas semanas desde su regreso a la televisión.

"Esto es guerra" presenta una reñida competencia en su nueva temporada. (Foto: Difusión EEG)

Cabe recordar que el reality de competencia se ha consolidado como el programa más visto de la televisión en su horario, ya que la semana pasada superó los 17 puntos de rating en promedio (miércoles hizo 17,4 y el jueves 18,2, por ejemplo).

Tras 14 años al aire, “Esto es guerra” se mantiene como uno de los programas favoritos de la televisión nacional y es el programa en vivo con mayor rating del país, superando producciones que incluso no compiten en su horario.

En más de una década, el reality de competencia no solo ha liderado el rating y ha sido cuna de muchos talentos; sino que pudo conquistar el mercado internacional pues se han hecho programas derivados en países como México, Puerto Rico, Bolivia, Panamá y Colombia.

Por otro lado, “Esto es guerra” será la antesala del regreso de “Al fondo hay sitio” con su nueva temporada. Este lunes 16 de marzo, la serie volverá para resolver el misterio sobre quien mató a ‘Miguel Ignacio de las Casas’.