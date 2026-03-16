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"Esto es guerra" presenta una reñida competencia en su nueva temporada. (Foto: Difusión EEG)
"Esto es guerra" presenta una reñida competencia en su nueva temporada. (Foto: Difusión EEG)
Por Redacción EC

“Esto es guerra” regresó con una nueva temporada cargada de competencia y emociones. Esta semana, los integrantes de los ‘guerreros’ y los ‘combatientes’ buscarán dar lo mejor de sí para evitar la zona de sentencia y su posterior eliminación.

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