Estreno de la nueva temporada de “Esto es guerra” se convierte en el programa más visto

El popular reality “Esto es guerra” regresó a la pantalla chica con su temporada 14 y se consagró como el programa más visto de la televisión peruana durante su estreno, alcanzando 16.5 puntos de rating en su horario.

La primera emisión de su nueva temporada, transmitida el 21 de enero, destacó por la presentación de Mathías Brivio como conductor, quien reapareció en el formato tras varios años y generó gran expectativa entre los televidentes.

El debut también reunió en pantalla a Johanna San Miguel, quien se reencontró con Brivio después de una década, reforzando la conexión con el público que ha seguido al reality desde años anteriores.

Esto es guerra inicia su temporada 14 con éxito en el rating. (Foto: EEG)

La nueva propuesta del programa llamada “EEG Desafío 14: La Previa” fue diseñada para presentar a algunas de sus figuras en un panel inicial liderado por San Miguel, con la participación de Israel Dreyfus, Kathy Sheen y Samuel Suárez.

El éxito del estreno no solo se reflejó en el liderazgo de audiencia, sino también en la respuesta de los seguidores en redes sociales, donde se habló ampliamente del regreso de Brivio y de la nueva temporada.

Este liderazgo en rating confirma la vigencia de “Esto es guerra” como uno de los formatos más populares de la televisión en Perú.