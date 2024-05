En la edición del lunes 6 de mayo del programa concurso “Esto es guerra”, de América TV, participaron diversos famosos en un impactante reto de altura.

De ese modo, representando a los guerreros, los famosos vencieron sus miedos para obtener la victoria saltando desde varios metros.

El exfutbolista Waldir Sáenz, el exchico “reality” Gino Pesaressi, el boxeador David “Pantera” Zegarra y la actriz Alex Béjar, fueron incluidos en el infartante juego.

Sobre la participación de los famosos





El exaliancista representó a Mario Irivarren, aunque sorprendió a todos al quedarse paralizado por unos segundos debido al gran temor que sentía. Finalmente, Sáenz logró saltar y evitar perjudicar a Mario.

Por su parte, Onelia Molina escogió a Zumba para que la representara en el reto de salto alto, pero no obtuvo la victoria debido a que el bailarín no saltó. En tanto, Pesaressi,’La Pantera’ y Béjar no tuvieron en cumplir el reto.

“La competencia cada vez es más reñida y los televidentes se enganchan. Incluso, participan en llamadas y eso lo hace más interesante. Estamos muy contentos por los resultados y que el público se divierta”, dijo Peter Fajardo, productor de EEG.

En la última secuencia del lunes, Vania Torres quedó sentenciada por decisión del público, quien decidió salvar a Karen Dejo y Patricio Parodi. Todos ellos compiten por un premio de S/ 30 000.

EEG y el rating que consiguió





A pesar de las críticas, el reality “Esto es guerra, en busca del mejor”, sigue manteniendo el liderazgo en los niveles de audiencia. Cabe recordar que América TV es el canal más visto en el Perú.

De ese modo, el último lunes obtuvo 15.3 puntos de rating superando a los programas de su competencia, tales como la novela de Latina “Papá en apuros”, que obtuvo solo 10.5 y el programa de espectáculos “Magaly TV, la Fime” (ATV), que logró solo 6.8 de sintonía en Lima y otras 6 ciudades.