Este lunes 25 de enero, América TV arrancó con el estreno de uno de los ‘realities’ más vistos en la televisión nacional, “Esto es Guerra”. Esta nueva temporada se ha caracterizado por el retorno de algunos competidores tanto de “Esto es Guerra” como de “Combate”.

Una de las primeras novedades fue el ingreso de Yaco Eskenazi, Mario Hart y Melissa Loza, quienes son considerados los ‘guerreros’ históricos. Sumado a ello, Johanna San Miguel volvió como conductora de EEG después de 6 años.

El programa que sigue vigente en la pantalla chica se emitió por primera vez en el 2012, y desde ese entonces cada año renueva con una nueva temática, y sobre todo nuevas figuras en la competencia.

A continuación, recordamos a algunos de los personas del medio que pasaron por el set del programa de competencias, y que actualmente se encuentran alejados de los realities.

Kina Malpartida

En su edición del 2013, la producción de “Esto es Guerra” presentó a la boxeadora y campeona mundial Kina Malpartida como su nueva ‘guerrera’.

“Estoy muy contenta y agradecida con el programa. Estoy segura que será un placer competir con todos ustedes porque sé que son gente de alto nivel competitivo y me he quedado impresionada con su performance”, señaló la campeona en ese entonces.

La exboxeadora peruana colgó los guantes y se ha alejado por completo de los reality show para dedicarse a una faceta en Estados Unidos. Kina ahora es profesora de inicial en un colegio de Los Ángeles y está más que contenta con su nueva profesión. “Los niños son el futuro, vamos con fe”, escribió la exdeportista en su red social y compartió una foto de su licencia de maestra sustituta del distrito escolar unificado de Los Ángeles.

Gino Pesaressi

Pesaressi fue uno de los primeros rostros del reality y se mantuvo continuamente hasta el 2015. Posteriormente, regresó por un breve periodo en el 2017, pero fue eliminado al inicio de la competencia.

En enero de 2020, el también actor volvió a pisar el reality e hizo una confesión. “Cuando me hicieron la llamada pensé que me iba a costar más, pero pensé en tantas cosas que había pasado, en el crecimiento que me dio este programa. Así que siempre dispuesto para romperme la espalda aquí”, comentó Pesaressi tras ser presentado por Gian Piero Díaz.





Nikko Ponce

Nikko Ponce fue presentado en la cuarta temporada de “Esto es Guerra” (2013). En ese entonces, el actor había ganado popularidad por su papel ‘Tristán’ en “Mi amor, el wachimán”.

“Nikko Ponce, el ‘wachiman’ y cantante. Estás guapísimo, bienvenido. Me encanta que estés acá, lo máximo”, fueron las palabras con las que Johanna San Miguel le dio la bienvenida.

Ponce es muy activo en redes sociales, donde comparte videos y fotos a sus fans de sus actividades diarias.

‘Cachaza’

Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, es considera una ‘guerrera histórica’ debido a que ingresó al reality en las primeras temporadas, y se mantuvo durante siete años en el programa que se emite por América Televisión. Su última participación fue en 2018.

La brasileña reveló que se alejó de EEG tras sufrir varias lesiones en su participación. “La verdad es que he estado durante siete años en el reality de competencia (Esto es Guerra) y de hecho sufres varias lesiones, pero sufrí una en el tabique y la verdad es que me quedé muy miedosa después y empecé a bajar mi rendimiento en la competencia”, confesó Cachaza al diario El Popular.

Recientemente, la exchica reality contó a sus fans que se encuentra concentrada en su trabajo como influencer y modelo en redes sociales.

Brunella Horna

Brunella Horna formó parte de la temporada de “Esto es Guerra” de 2016. Antes de su ingreso a EEG, Brunella fue una de las figuras principales de “Bienvenida la tarde”. Actualmente, ha incursionado como conductora de “Emprendedor ponte las pilas”.

Milett Figueroa

Milett Figueroa participó en un casting, en mayo de 2012, y se convirtió en una de las aspirantes para competir en el exitoso programa de América Televisión.

“Hola, Johanna (San Miguel), mi nombre es Milett Figueroa, tengo 19 años, he visto el programa muchas veces y quiero entrar al programa porque sé que voy a ganar, ya que las mujeres somos las mejores, aparte de que los chicos están un poco lentos en eso. Mathías (Brivio), tú me conoces desde los 14 años, así que nada… Ya crecí, cada vez que me vez me dices que crezco más y te mando un besote”, fueron las palabras de la modelo durante la prueba.

En aquel entonces tenía 19 años, y su pese a su esfuerzo no logró ser seleccionada. Sin embargo, un año después, en 2013, y tras el escándalo que se generó luego que fuera captada con Antonio Pavón, entonces pareja de Sheyla Rojas, fue presentada como el flamante ‘jale’ del reality, donde alcanzó la fama que tanto deseaba.

Actualmente, Milett Figueroa viene preparando todo para su debut en el mundo de la música de manera profesional. La modelo se lanzará como cantante y estrenará su primer disco como solista.

Alexander Geks

En 2016, Alexander Geks, exanimador de los hermanos “Yaipén,” fue presentado como uno de los jales de EEG.

Como se recuerda, Geks fue acusado de haber difundido un video íntimo con su ex pareja, Milett Figueroa. En esa oportunidad, Geks pidió no ser juzgado y aclaró que no era un “oportunista”. Su participación fue corta debido a que fue separado del reality luego de sufrir una lesión.

Diego Chavarri

Diego Chavarri fue presentado como el nuevo jale de “Esto es Guerra” en la temporada de verano de 2016. En ese entonces el deportista mantenía una relación sentimental con Melissa Klug.

En diálogo con “América Espectáculos”, Chavarri reveló que aceptó convertirse en un ‘guerrero’ luego de meditar la propuesta con su familia y con Klug. “A veces se te presentan oportunidades que uno debe tomar. Estoy contento de estar aquí. Es el programa número uno en competencias y eso me tiene tranquilo”, manifestó.

El exfutbolista aseguró que no está en sus planes inmediatos regresar a EEG debido a que viene enfocándose en otros ámbitos, pero dejó las puertas abiertas en un futuro.

“La verdad que no he hablado con nadie de ‘Esto es guerra’. No está en mis planes por ahora, ando concentrado en mi empresa, con proyectos y otras cosas, pero uno nunca sabe lo que pueda pasar”, señaló.

Lucas Piro

Lucas Piro fue una de las sorpresas de la nueva temporada de EEG de 2017. El bailarín fue presentado a lo grande luego de su exitosa participación en “El Gran Show”.

Piro estuvo envuelto en una polémica luego de acusar ‘Carloncho’ de agredirlo físicamente tras verlo junto a Rosángela Espinoza, quien era pareja del conductor radial. Actualmente, el bailarín se mantiene alejado de los reflectores, y según lo que publica en sus redes sociales, sigue dedicado al baile.

Alexis Descalzo

Alexis Descalzo en la temporada de EEG 2017. El cantante se hizo muy popular con “Cutuplá”, su primer sencillo junto a Renzo Winder.

Actualmente, Descalzo se encuentra alejado de la TV y hace unos meses se convirtió en padre por primera vez. La noticia fue dada a conocer por la pareja del intérprete, Shantal Flores Grey, con una conmovedora publicación en Instagram.

SOBRE “ESTO ES GUERRA” 2021

En la primera transmisión del día lunes 25 de enero, se confirmó a los primeros minutos que Gian Piero Díaz sería uno de los conductores del programa.

Entre los primeros participantes en ser confirmados se encuentran los capitanes, Yako Eskenazi y Mario Hart, quienes comparten por primera vez una temporada juntos. Por el lado de Eskenazi, él mencionó que iba a formar a los “guerreros de corazón”, mientras que Hart representará a un posible equipo conformado por combatientes.

Entre los rostros ya conocidos, Melissa Loza hizo su reingreso a la competencia luego de dar a luz a su segunda hija. También se integraron Rosángela Espinoza, Michela Elías, ‘Pancho’ Rodríguez y Paloma Fiuza.

Otros de los nuevos rostros presentados fueron: Ximena Peralta y el excantante de la agrupación Rombai, Tomi Narbondo.

En el segundo episodio continuaron las sorpresas, incluyendo el inesperado regreso de la presentadora Johanna San Miguel, así como populares guerreros como Angie Arizaga y Patricio Parodi, este último quien días atrás había descartado su retorno por cuestiones de salud.

Otros que se unieron a la contienda fue Luana Barrón, Facundo González, Said Palao, Jota Benz y la cantante Yahaira Plasencia.

