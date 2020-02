El conductor de “Esto es guerra”, Gian Piero Diaz, sorprendió a ‘guerreros’ y ‘combatientes’ al anunciar su alejamiento del reality por un periodo indefinido de tiempo.

Gian Piero aprovechó un espacio del programa del último viernes para hacer el anuncio de su distanciamiento del reality de competencia. Dijo que su decisión responde a un tema netamente personal.

“Lo he venido pensando bastante tiempo. Por un tema personal, me voy a tener que ausentar un tiempo del programa. Más allá de lo que yo pueda bromear, esto va en serio”, señaló el conductor.

Tras este anuncio, ‘El Tribunal’ se manifestó inmediatamente y lamentó que el conductor haya tomado dicha decisión; sin embargo, anunció que el próximo lunes 17 de febrero se anunciaría al nuevo acompañante de Jazmín Pinedo.

“Como su decisión, definitivamente, nos cae como un balde de agua fría, yo también tengo que tomar una decisión. Este lunes voy a abrir una de las cajas y presentaré al tercer conductor de Esto es guerra”, sentenció la voz en off del programa.

El Tribunal preguntó si no se arrepentiría de lo dicho y Gian Piero aseguró que no le quedaba otra opción; no obstante, la misteriosa voz le pidió conversar antes de irse.