Rosángela Espinoza regresó a “Esto es Guerra”, luego que descartara volver al reality para supuestamente dedicarse a ser influencer de viajes. Sin embargo, una semana después de sus declaraciones, ella fue presentada en el programa de América TV.

Ante el ingreso de Espinoza, diferentes integrantes del reality como Paloma Fiuza, Melissa Loza y Ducelia Echevarría mostraron su sorpresa. Ante ello, el ‘tribunal’ afirmó que la modelo solo volvió debido al pedido del público.

“No sé si hablar, pues me vayan a suspender nuevamente, ese es el tema”, comentó Espinoza al inicio de su intervención, pero los conductores le dijeron que tenía ‘libertad de expresión’ para que diga lo que piense.

“Las he extrañado un montón, mucho... Quiero empezar por aquí, ese día que me suspendieron, no me dieron la oportunidad de pedir disculpas, yo me sentí muy mal porque me dieron suspensión indefinida sin darme la oportunidad de pedir disculpas por la forma cómo me expresé”, afirmó.

Rosángela Espinoza llora al confirmarse su regreso a ‘Esto es Guerra’

Asimismo, la modelo se tuvo que someter a una rueda de preguntas por parte de los participantes para conocer las causas de su actitud antes de su suspensión y sepan a qué equipo se irá.

Aún así, el tribunal señaló no estar feliz con el regreso de Rosangela Espinoza al reality y quedó pendiente definir si va al equipo de los combatientes o guerreros

VIDEO RECOMENDADO

Gian Piero Díaz se conmueve al enviar saludo por el Día de la Madre

Gian Piero Díaz se conmueve al enviar saludo por el Día de la Madre