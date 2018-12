"Esto es guerra" hace anuncio sorpresa ante salida de María Pía Copello | VIDEO

"Esto es guerra" terminó su temporada 2018 y sorprendió a su público e integrantes al hacer un anuncio sorpresa para la temporada entrante. Además de la salida de María Pía Copello y su futura reemplazante, el espacio contaría con nuevas incorporaciones, y estas probablemente vendrían del hoy desaparecido "Combate".

Luego de despedir a María Pía Copello, quien a inicios de esta semana confirmó que no continuará en el 'reality', a pedido de la producción, Mathías Brivio permitió el ingreso de una gran caja fuerte que llevaba una pista sobre lo que vendría.

Al develar el contenido de la caja, los participantes de "Esto es guerra" quedaron boquiabiertos: los colores rojo y verde, representativos de los equipos de "Combate", se proyectaban en una pantalla LED.

"¿Esas camisetas acá? ¡Qué! No lo puedo creer", dijo Brivio. "En el 2019 se vienen muchas sorpresas, porque 'Esto es guerra' no termina, 'Esto es guerra' recién empieza", dijo la voz en 'off', dejando la intriga en el aire.

Como es sabido, en la quincena de diciembre, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller anunciaron el final de "Combate" tras ocho años al aire. "No sabemos qué va a pasar, no tenemos la menor idea, no va a seguir (‘Combate’), lo que sí sabemos es que no le vamos a cambiar de nombre, no vamos a hacer juego de tronos, no vamos a hacer retadores, no, acaba 'Combate' y no es broma", declaró Díaz.

En la última temporada de "Combate" participaron personajes como Mario Hart, Diana Sánchez, Zumba, Michela Elías, Israel Dreyfus, Emilio Jaime, entre otros.