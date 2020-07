"Esto es guerra": Melissa Loza envió mensaje a Guty Carrera

Melissa Loza continúa en “Esto es guerra”. La modelo fue presentada en la nueva temporada del ‘reality show’ de América TV, donde respondió a interrogantes sobre su ex pareja Guty Carrera.

“Estamos en una etapa de nuestra vida donde lo pasado es pisado y quedó ahí hace mucho tiempo. Yo no decido quién ingresa a Esto es Guerra”, dijo Melissa Loza, al ser consultada sobre la posible reincorporación de Guty al programa.

Melissa aclaró que de ver a su ex pareja en "Esto es guerra", no sentiría nada. "Qué puedo sentir, es algo que ya pasó. Antes me gusta montar caballo, ahora no", sostuvo.

Cabe destacar que Melissa Loza y Guty Carrera culminaron su romance en el 2014 en medio de rumores de infidelidad. La modelo aseguró que el hijo de Edith Tapia le fue infiel con Milett Figueroa.

"Cuando le pedí (a Guty) que me diga la verdad, me dijo que sí me había sido infiel, que hubo traición. Me engañó con una ex guerrera, fue una complicidad porque la otra persona trabajaba en el canal.... Me comentó que se mandaban fotos íntimas y mensajes", sostuvo.

Señaló, además, que al enterarse del engaño del que había sido víctima, decidió ponerle fin a su romance. “Como toda mujer que se respeta y se ama decidí estar soltera, porque yo no puedo estar con una persona que tiene careta, que nunca se muestra como verdaderamente es”, acotó Melissa Loza.