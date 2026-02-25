Durante 25 años, el mundo lo ha llamado por otro nombre. En aeropuertos, restaurantes, funerales, bancos. Desde una vereda a otra. A veces con cariño. A veces sin medir el contexto. Ser Don Armando lo convirtió en un rostro global. También en una identidad prestada que nunca termina de irse.

Ahora, por primera vez, Jorge Enrique Abello (Bogotá, 1968) llegará al Perú como invitado de Día del Cómic Festival 2026, que se realizará del 30 de abril al 3 de mayo. Y la expectativa no es poca. Porque aunque su carrera supera las tres décadas y suma decenas de producciones, hay un personaje que sigue marcando el pulso de cada encuentro: Don Armando, de “Yo soy Betty, la fea”.

“Me molestan esos momentos en que la gente no distingue que estoy siendo yo”, confiesa. “Si estoy en un banco, en un funeral, en un matrimonio, en una situación seria… y alguien grita ‘¡Don Armando!’ o me habla como si yo fuera el personaje, se pone difícil”.

Pero también reconoce el otro lado de la moneda: “Me abrió las puertas del mundo entero para poder comunicarme con mucha gente”.

La fama, en su caso, tiene doble filo. Durante los primeros minutos, dice, las personas creen estar hablando con el personaje. Luego, si la conversación prospera, aparece él. “Y al final puede ser algo interesante, alegre, motivador, bonito”, reconoce.

Debut en Perú

Aunque esta es su primera visita al país, el vínculo no es nuevo y viene con ganas de saldar esa deuda emocional.

“Perú es un lugar que nos ha querido muchísimo durante tantos años por Betty y por otras series”, afirma. “Espero reencontrarme con grandes amigos, como Carlos Alcántara y su adorable esposa Jossie. También tengo planeado cenar con un colombiano que hoy preside Disney en Perú, y —sobre todo— probar la comida peruana”.

También quiere recorrer Lima, “que me dicen que es bellísima”, y explorar la posibilidad de traer al país Casa D, un proyecto de bares temáticos que lidera en Colombia y que rinde homenaje a la música y la nostalgia de los 70, 80 y 90.

Y hay otra conexión. Conoce y admira a Salvador del Solar, actual pareja de Ana María Orozco.

“Le tengo una enorme estima. Es un gran humanista, un excelente actor. Siempre admiré su carrera. Si todos son como Salvador en el Perú, va a ser maravilloso”, refiere el artista colombiano.

Cómics y TV

Su presencia en el Día del Cómic Festival no es casual. Abello creció entre historietas y series. Proviene de esa cultura donde la televisión y el cómic estuvieron muy cerca.

“Crecí leyendo ‘Lucky Luke’, ‘Corto Maltés’ y ‘Tintín’. Y me crié con esa televisión pegada al cómic, del animé japonés, ‘Capitán Centella’, ‘Heidi’, ‘Meteoro’; y por el lado de Estados Unidos, ‘El hombre nuclear’, ‘El llanero solitario’, ‘Viaje al fondo del mar’, ‘Tierra de gigantes’, ‘Perdidos en el espacio’. Provengo de esa cultura”, reconoce.

Si “Betty la fea” fuera un cómic, imagina algo cercano a “Archie comics” (1941), comedia de situación adolescente y romance, enfocada en la vida cotidiana de Archie Andrews. Y sonríe al recordar que la inteligencia artificial ya ha convertido la historia en versión manga. “Es una locura”, asegura.

El hombre detrás

Ante la disyuntiva de elegir entre el Don Armando de hace 25 años y el de hoy, es tajante: con ninguno.

“Yo no me identifico con Don Armando. Soy un intérprete. No vivo en su contexto, no tengo sus problemas ni sus aspiraciones. Interpreté unas líneas en una historia que no me pertenece. No vivo en su contexto”, enfatiza.

Territorio literario

Más allá de la pantalla, Abello también escribe. En el 2024 publicó “La despedida”, un ensayo construido como conversación con un actor que perdió al amor de su vida en apenas cuatro meses tras un diagnóstico fulminante de cáncer.

“Es un libro sobre el amor, la muerte, el desapego, la esperanza. Es un intento de entender la humanidad desde la pérdida”, explica.

Hace poco lanzó su primera novela, “Saturno tropical” (2025), una obra que utiliza la estructura de la novela negra para explorar la familia, la violencia íntima y los límites de la materia y lo sobrenatural. “La vida se trata de morir muchas veces para renacer otras más”, dice.

El peso y la libertad

Don Armando le dio fama mundial y una sombra larga. Abello aprendió a convivir con ambas. Ahora llega al Perú para verse con sus fans, escucharlos y, después del primer “¡Don Armando!”, dejar espacio para una conversación distinta.