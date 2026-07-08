Ethel Pozo revela que Panamericana canceló el programa que reuniría a Maju Mantilla, Carloncho y Javier Masías. (Foto: Captura de YT/Sin Más que Decir)
Ethel Pozo revela que Panamericana canceló el programa que reuniría a Maju Mantilla, Carloncho y Javier Masías. (Foto: Captura de YT/Sin Más que Decir)
Por Redacción EC

El magazine vespertino que reuniría a Ethel Pozo y Maju Mantilla en Panamericana Televisión fue cancelado antes de su estreno. La hija de Gisela Varcárcel confirmó que el proyecto no llegará a emitirse y reveló que también estaban previstos como conductores Carloncho y Javier Masías.

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