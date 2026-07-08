El magazine vespertino que reuniría a Ethel Pozo y Maju Mantilla en Panamericana Televisión fue cancelado antes de su estreno. La hija de Gisela Varcárcel confirmó que el proyecto no llegará a emitirse y reveló que también estaban previstos como conductores Carloncho y Javier Masías.

La conductora dio a conocer la información durante su participación en el pódcast Sin Más que Decir de +QTV, donde respondió sobre el estado del programa anunciado meses atrás por la productora de Gisela Valcárcel. “Grabamos hasta promo. Muy lindo, muy buen grupo, no se dio. A mí me llamaron para decirme, se va a postergar y luego ya no va. Dije ‘gracias’, no tengo tiempo” , declaró.

Pozo explicó que el espacio no solo iba a estar integrado por ella y Maju Mantilla, sino también por Carloncho y Javier Masías. “Era con Carloncho y con Javier Masías, lindo” , precisó durante la conversación.

La exconductora de América Hoy señaló que, tras participar en La Granja VIP, comprendió que le habría resultado complicado compatibilizar ambos proyectos de lunes a viernes. “Pensé que era más suave lo de la granja, pensé que podía hacer un magazine y luego ir a Mamacona” , comentó.

Panamericana no emitirá el magazine de Ethel Pozo y Maju Mantilla. (Foto: Difusión)

El proyecto había sido anunciado tras la incorporación de la productora de Gisela Valcárcel a Panamericana Televisión, luego de su salida de América Televisión en diciembre de 2025. En ese momento, uno de los espacios que despertó mayor expectativa fue el magazine vespertino que tendría como conductoras a Ethel Pozo y Maju Mantilla, quien también dejó recientemente Latina Televisión.

En abril de este año, consultada por el programa Amor y Fuego sobre el futuro del magazine, Gisela Valcárcel respondió: “No sé si no va a salir” , dejando abierta la posibilidad de una postergación o cancelación del proyecto.

Finalmente, Pozo confirmó que el programa no llegará a la pantalla y aseguró que asume la decisión con tranquilidad. “Hay proyectos que salen y cosas que no. En la puerta del horno se quema el pan”, manifestó.

La cancelación del magazine se produce en medio del proceso de reestructuración de la programación de Panamericana Televisión, tras la incorporación de la productora liderada por Gisela Valcárcel.

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