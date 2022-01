Ethel Pozo descartó que Melissa Paredes pueda regresar a “América Hoy”, espacio que conduce junto a Janet Barboza y Edson Dávila y que este lunes regresa a las pantallas de América Televisión a las 9.30 a.m.

De esta forma, la hija de Gisela Valcárcel echó por tierra los rumores de que la exmiss Perú apareciera nuevamente en el espacio, y confirmó que tendrán una nueva compañera, aunque no quiso revelar detalles de quién es.

“Es una mujer, una conductora y es muy distinta a nosotros. Espero que sea una buena compañera, un lindo ser humano, es que voy a compartir un camerino con ella”, manifestó en declaraciones para el diario El Popular.

Asimismo, la Pozo corroboró su distanciamiento de la expareja de Rodrigo ‘Gato’ Cuba. “La última vez que vi a Melissa fue cuando fue al programa, allí hubo un corte, y nunca más la vi. Nuestros caminos fueron por otros lados”, indicó.

“Yo cuando la conocí era un persona con su esposo, con su hija, con su familia que venían a mi casa y yo a la suya. Esa persona tomó otro rumbo y nuestras vidas se separaron como amigas, no la volví a ver”, agregó, pero descartó que estén peleadas.

“Yo lo que no comparto son sus decisiones, bueno respeto la vida que ha tomado. No estamos para nada peleadas pero ya no tenemos nada en común. Lo que me unía con ella eran mis hijas, mi novio, parrillas en familia los sábados con Rodrigo y la bebé. Nosotros conocimos a una familia que ya no existe, por eso ya no nos frecuentamos”, explicó.

Sobre la relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda dijo: “No quisiera comentar sobre eso. Como lo digo, no comparto sus decisiones. Que sea feliz, ella es adulta, los demás somos espectadores. Ya con la experiencia de vida podemos tener nuestros consejos pero si alguien no lo quiere escuchar...”.

Finalmente, Ethel Pozo contó que se casará a fin de año con Julián Alexander. “Estoy viendo lo del vestido de novia, lo de la reunión. Es una segunda oportunidad de la vida, uno llega más madura, más preparada, más en calma. Me caso en el Perú y no puedo decir si me caso de blanco”, señaló.

