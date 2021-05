Ethel Pozo dio a conocer algunos detalles de su relación sentimental con el productor de televisión Julián Alexander. La conductora reveló cómo reaccionaron sus hijas y su madre, Gisela Valcárcel, al conocer que se dio una nueva oportunidad en el amor.

La compañera de conducción de Janet Barboza y Melissa Paredes dejó en claro que su madre siempre ha respetado sus decisiones.

“Ella toda la vida ha respetado mis decisiones, las mamás siempre quieren ver a sus hijos felices, y mi madre si me ve tranquila y feliz ella lo está. Tener un amor sano que te lo da una persona equilibrada emocionalmente es lindo, eso siempre le digo a mis hijas que cuando crezcan y se enamoren, lo hagan de un compañero de vida que les sume”, dijo Pozo al diario Ojo.

Ethel contó que todo está muy bien con sus hijas. Además, enfatizó que ellas siempre estarán por encima de todo.

“Yo me preocupo muchísimo de cómo están, cómo se sienten, lo ideal es que tus hijos tomen este cambio de relación en tu vida de forma pausada, bonita, no forzada, todo está muy bien por ahora con mis niñas. Recalcó siempre que ellas están por encima de todo”, precisó.

Al ser consultada sobre si planea tener algo más formal con Julián, Ethel señaló que por ahora prefiere ir paso a paso.

“Yo he tenido dos o tres relaciones en mi vida muy largas y soy una persona que siempre he tomado las cosas en serio. Como te lo repito, mi prioridad siempre van a ser mis hijas y su estabilidad emocional, entonces, cualquier compromiso tiene que ser bien pensado. No voy a negar que uno siempre quiere formar una familia a futuro y poder tener un compromiso con una persona, pero todo será pasito a paso. Recién estamos empezando, no hay razón para apresurarse”, añadió.

