Eurovisión 2019: estas son las 41 canciones que compiten en el festival

El extravagante concurso anual de Eurovisión empieza este martes en Tel Aviv, una cita musical que Israel espera poder aprovechar para dar lustre a su imagen pese a los llamados al boicot.

Tel Aviv fue elegida ciudad sede de la edición 2019 tras la victoria de la cantante israelí Netta Barzilai en 2018 en Portugal, con su tema 'Toy' ('Juguete'), inspirado en la campaña #MeToo contra el acoso sexual.

El certamen de este año consta de tres galas. Dos semifinales que se emitirán el martes 14 y el jueves 16, y la gran final el sábado 18 de mayo.

Concursantes de 41 países caminaron el domingo por la alfombra naranja en la Plaza de la Cultura de Tel Aviv durante la ceremonia inaugural de Eurovisión 2019, dejando de lado preocupaciones de seguridad y llamados a un boicot de grupos en favor de los palestinos.

"Todos están emocionados en mi equipo. Estoy realmente feliz de estar aquí", dijo la cantante chipriota Tamta, la primera artista que recorrió la alfombra rodeada de fotógrafos y periodistas.

El finlandés DJ Darude dijo que los artistas detrás de las cámaras del festival estaban "saludándose y pasándolo bien".

Había preocupaciones de que el festival pudiese ser interrumpido por un aumento de la violencia en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. Pero un cese del fuego que entró en vigor hace una semana se ha respetado.

A menos de una hora para que inicie la edición 64 del Festival de la Canción de Eurovisión, conozcamos en video, las 41 canciones que competirán por el primer lugar del evento musical.

1. Albania. Jonida Maliqi: Ktheju tokës

2. Alemania. S!sters: Sister

3. Armenia. Srbuk: Walking Out

4. Australia. Kate Miller-Heidke: Zero Gravity



5. Austria. Pænda: Limits



6. Azerbaiyán. Chingiz: Truth



7. Bélgica. Eliot Vassamillet: Wake Up



8. Bielorrusia. Zena: Like it



9. Chipre. Tamta Goduadze: Replay



10. Croacia. Roko Blazevic: The Dream



11. Dinamarca. Leonora: Love Is Forever



12. Eslovenia. Zala Kralj Gasper Santl: Sebi



13. España. Miki Núñez: La venda



14. Estonia. Victor Crone: Storm



15. Finlandia. Darude: Look Away



16. Francia. Bilal Hassani: Roi



17. Georgia. Oto Nemsadze: Go Ahead



18. Grecia. Katerina Duska: Better Love



19. Hungría. Joci Pápai: Az én apám



20. Irlanda. Sarah McTernan: 22



21. Islandia. Hatari: Hatrið Mun Sigra



22. Israel. Kobi Marimi: Home



23. Italia. Mahmood: Soldi



24. Letonia. Carousel: That Night



25. Lituania. Jurijus: Run With The Lions



26. Macedonia. Tamara Todevska: Proud



27. Malta. Michela: Chameleon



28. Moldavia. Anna Odobescu: Stay



29. Montenegro. D-Moll: Heaven



30. Noruega. KEiiNO: Spirit In The Sky



31. Países Bajos. Duncan Laurence: Arcade



32. Polonia. Tulia: Fire of Love (Pali się)



33. Portugal. Conan Osiris: Telemóveis



34. Reino Unido. Michael Rice: Bigger Than Us



35. República Checa. Lake Malawi: Friend of a Friend



36. Rumanía. Ester Peony: On a Sunday



37. Rusia. Sergey Lazarev: Scream



38. San Marino. Serhat: Say Na Na Na



39. Serbia. Nevena Božović: Kruna



40. Suecia. John Lundvik: Too Late For Love



41. Suiza. Luca Hänni: She Got Me