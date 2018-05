Facebook: Adal Ramones, ex figura emblema de Televisa, ficha por TV Azteca

¿El fin de una era? Pese a que ya no tenía programa en Televisa hace unos años, a muchos ha sorprendido el anuncio que Adal Ramones hizo en Facebook sobre su fichaje por TV Azteca.

Conocido internacionalmente por su labor en el late night sabatino "Otro rollo", donde hizo muy populares sus monólogos y sketchs de situaciones cotidianas, el animador hoy asume un nuevo reto.

"No me fui de Televisa en un conflicto. Siempre lo hablé con los directivos. Les dije que hace tres años no soy su empleado y aún así me recibían. Decirle a la gente que siempre me decía 'algún día haré algo'. Y fue aquí. Soy bendecido porque no me imaginaba que TV Azteca me iba a encargar su joya de la corona", informó Adal Ramones en un video subido a Facebook.

Según informó el diario "El Universal", el también actor cómico conducirá una nueva edición del programa "La Academia".

"Otro Rollo" sirvió para que Adal Ramones expanda su popularidad de México a Centroamérica, para luego llegar a Estados Unidos y a Sudamérica.

Adal Ramones ha realizado diversas presentaciones en países de la región. También ha actuado en películas de corte humorístico. Un par de ellas en el Perú.

"¡Empezar un proyecto siempre te hace sentir más vivo! Qué delicia soñar despierto y que todo sea nuevo. Viva la vida", escribió en Instagram.