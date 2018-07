Facebook: Aldo Miyashiro respondió así tras amenaza por campaña por Universitario

Aldo Miyashiro ratificó en su programa de Facebook su compromiso con la campaña #YDaleTú pese a recibir una amenaza anónima por ella.

En la reciente edición del espacio que conduce en Acción Web Media, su canal digital, dijo que su entusiasmo no se verá "doblegado" por actitudes violentas.

"Hoy (ayer) en la tarde me llegó un mensaje amenazante que me decía que me aleje de todo esto, que era la última advertencia que me hacía y, la verdad, así quisiera no puedo. A los que han mandado ese mensaje o a los que han mandado que manden ese mensaje les digo que por ahí no van a doblegar el espíritu ni la fuerza de esta campaña", declaró el actor y dramaturgo.

"A los que han mandado este mensaje les digo que mañana (hoy) nos vemos en el estadio a alentar a nuestro equipo porque es lo que corresponde", manifestó Aldo Miyashiro, como se aprecia en los últimos tres minutos de este video de Facebook:

En su comunicado, Aldo Miyashiro también confirmó que asistirá al partido de Universitario contra Binacional.

"Esa energía que utilizan para el odio y para intentar golpear una campaña que no tiene ningún interés más que devolverle el club al hincha la deben usar para alentar al equipo porque lo necesita. A los que me escribieron mañana nos vemos en la cancha", agregó.