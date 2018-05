Facebook: Deadpool se 'disculpa' con David Beckham en irreverente video

Como parte de las promociones de su segunda película, el antihéroe más famoso de la pantalla grande, Deadpool, protagoniza un videoclip de Facebook junto a uno de los ex futbolistas más famosos del mundo: el inglés David Beckham.

La grabación dura poco más de minuto y medio e inicia con el Spiceboy sentado viendo la televisión. Allí aparece Deadpool hablando mal sobre él.

Unos segundos después, el antihéroe interpretado por Ryan Reynolds se disculpa con David Beckham vía mensaje de texto. "Lo siento. Perdóname".



Luego de esto suena el timbre de la casa del ex capitán del Manchester United y entonces Deapool aparece disculpándose peronalmente.



"Lo siento mucho", dice el cómico personaje.



David Beckham le cierra la puerta en la cara a Deadpool, rechazándole unos charros mexicanos y una docena de globos rojos.



A lo que no se resiste el ex futbolista --según puede verse en el clip de Facebook-- es a un par de entradas para el Mundial Rusia 2018.



"No puedo seguir molesto contigo", le dice el inglés a Deadpool.



Ambos se abrazan durante unos segundos. Luego el antihéroe elogia el holor del ex futbolista.



"Se siente muy bien. Hueles increíble, como canela con masculinidad. Nunca deberíamos soltarnos", dice Deadpool.



"Sí, hay que soltarnos", exige el ex futbolista.



Beckham le pregunta a Deadpool por qué se está disculpando, a lo que este responde: por el tema de la voz...



"Ya ni me acuerdo de eso", dice el ex futbolista del Real Madrid.



¿Y por qué crees que me estoy disculpando?, pregunta el antihéroe en la parte final del clip de Facebook.



De inmediato David Beckham empieza a enumerar una serie de películas protagonizadas por Ryan Reynolds. "Linterna verde, R.I.P.D. Departamento de Policía Mortal, Eternal y Boltneck".



Deadpool se exalta por la alución a Boltneck y grita que "esa fue una obra maestra". Esto desata la molestia de Beckham, quien le vuelve a tirar la puerta en la cara.

El clip promocional de "Deadpool 2" en Facebook superó el millón y medio de vistas en sus primeras dos horas.