En un extenso post publicado en Facebook la reconocida periodista Patricia del Río denunció haber sufrido acoso sexual de parte de un desconocido taxista la mañana del viernes 16 de febrero en la ciudad de Lima.

Según dijo, tomó un taxi de la calle luego de mucho tiempo y confiada pensó que no era uno "pirata", sin embargo, una vez dentro de él vivió "15 minutos de terror".

"Mientras avanzábamos por Santa Cruz, el tipo empezó a rascarse groseramente las pelotas mientras me miraba por el espejo y volteaba a mirarme las piernas. Sentí que si me daba por aludida, o me veía asustada iba a ser peor. Que si olía mi miedo, alimentaba su morbo. Que si el tipo quería aceleraba conmigo dentro del auto y yo me quedaba atrapada", escribió en Facebook.

Asustada por el complicado momento que le tocó vivir, Patricia del Río atinó a mirar a través de la ventana, como ignorando al taxista. En una fracción de segundos, la periodista optó por aprovechar que el carro paró para abrir la puerta e irse.

"No, no le grité, no le pegué, no apunté la placa, no armé un escándalo. No importa cuántas veces me suceda, el pánico, exactamente el mismo pánico de siempre me paraliza, me hace actuar por instinto de supervivencia, y me olvido de todo lo que se supone que tenía que hacer para protestar y escapo casi pidiendo permiso", continuó en Facebook.

Indignada, Patricia del Río confiesa haberse sentido "estúpida" por haber creído que podía subirse a un taxi una mañana cualquiera de un día cualquiera.

"Cuando bajé del taxi, caminé con las piernas que me temblaban (y trepada en taco 12) más de cuatro cuadras. Con ganas de llorar, con furia, con el terror de que esta vez no fue, pero quién sabe si la próxima", concluyó.

En la parte final de su publicación en Facebook, Patricia del Río recordó el caso de Arlette Contreras, mujer que fue agredida por Adriano Pozo en un hotel de Ayacucho. Como se recuerda, el sujeto fue absuelto por el Poder Judicial.

"Cuando ya estaba más calmada me entero de que el Poder Judicial liberó a Adriano Pozo, la bestia que arrastró a Arlete Contreras a patadas por un hostal. Lo declaró inocente. Y otra vez se me saltaron las lágrimas, otra vez me dio miedo, otra vez me dio rabia", prosiguió.

"Estamos solas en esto, cada vez más solas", concluyó en Facebook.