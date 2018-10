La Voz Argentina: así fue la presentación de peruana Adalí Montero 

Telefé emitió la noche del martes la presentación de la peruana Adalí Montero en "La Voz Argentina". La cantante de 36 años interpretó el tema "Me va a extrañar" de autoría de Ricardo Montaner y fue precisamente el intérprete venezolano y actual miembro del jurado del reality quien convenció a nuestra compatriota para que integre su equipo. Puedes ver la edición del reality en la cuenta de Facebook del programa.

"Cuando un participante canta una de tus canciones es un compromiso para ti mismo... Yo me siento muy honrado por lo que hiciste y debo decir con sinceridad que al comienzo de la canción, vi como la versión tan transformada del tema y si no es por todo ese power que le metió al final hubiera quedado indeciso y al final con lo que hiciste me dejaste loco", fueron las palabras de Ricardo Montaner a Adalí Montero que terminó eligiendo al cantautor como coach en el reality argentino.

Cabe destacar que además de Ricardo Montaner, Soledad y Axel también tocaron el botón rojo y alabaron la interpretación de Adalí Montero.

Horas antes de emitido el programa "La Voz Argentina", la cantante escribió en su página de Facebook:

"Hoy veré mi audición en @LaVozArgentina desde mi querido Perú. Hermosa experiencia que permite que los extranjeros tengamos una gran ventana de difusión. ¡Gracias Argentina! pase lo que pase y hasta dónde llegue en la competencia se que mi país se sentirá orgulloso", expresó.

Adalí regresó de Argentina y comentó que "han sido un año y ocho meses allá. No ha sido fácil. Me fui con una maleta y con mi gato. Estuvimos buscando hacer cosas y empecé a cantar, así he tocado con músicos de Fito Páez, Celeste Carballo, de Julia Zenko. Grabé un par de canciones con ellos".

"La Voz Argentina", se emite de lunes a viernes por Telefé. Actualmente el reality argentino está en su etapa de selección de equipos. El jurado del programa está conformado por Ricardo Montaner, Soledad, Martina Stoessel y Axel.

Puedes seguir el programa a través de su cuenta de Facebook y Twitter.