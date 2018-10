"La Voz México" se estrenó la noche del domingo en México y en esta séptima edición son varios los cambios que presentó el reality musical que tiene como jueces a Natalia Jiménez, Carlos Rivera, Maluma y Anitta. El programa compartió, vía su cuenta de Facebook, los pormenores de esta nueva etapa del programa.

Luego de seis ediciones, "La Voz México" llegó con algunos cambios, como el uso de tres botones en las sillas de los coaches con los que estos podrán bloquear a otros jueces para elegir a los participantes.

De acuerdo a la producción, México ha aportado distintas cosas al formato que se han reproducido en sus diferentes ediciones alrededor del mundo.

"Aquí cuando todo el mundo es tan bueno, yo soy la ruda pero tampoco soy tan mala , a mí lo que me delata es la cara porque yo cuando oigo algo que está desafinado o que no suena bien, pongo caras, pero la verdad es que no soy tan mala”, dijo Natalia Jiménez previo al estreno del reality.

En su opinión, hay que ser honestos con los participantes, "Si sabes usar la crítica como algo constructivo, sabrás crecer a partir de eso" aseguró.

Jiménez, que ha sido "coach" en tres ediciones de "La Voz Kids" en Estados Unidos, dice que sí hay diferencias entre el talento adulto y el infantil, pues los niños están muy dispuestos a la transformación, mientras que los adultos llegan con ciertos vicios.

Cuando se hizo la presentación del programa, Miguel Ángel Fox, su productor, señaló que el hecho de traer a la influencer Lele Pons era una forma de atraer nuevos públicos, por lo que habrá mucho énfasis en el contenido para redes sociales.

"La Voz México" tendrá cuatro programas de audiciones que resultará en 12 aspirantes en cada equipo. En las siguientes tres emisiones se realizarán las batallas y otras dos de semifinal. La última será la gran final, donde se decidirá al triunfador.