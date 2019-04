"El valor de la verdad" logró este ráting con las confesiones de Faruk Guillén

"El valor de la verdad" volvió a liderar el ráting del sábado con la presencia de Faruk Guillén, amigo de Nicola Porcella y uno de los asistentes a la llamada 'Fiesta del terror', en Asia.

Según cifras de Ibope Time, el programa de Beto Ortiz tuvo un promedio de 18,5 puntos (Lima+ 6 hogares) con picos de 24,4 y 22.3 puntos en sus últimas medias horas.

El segundo lugar de sintonía el sábado 6 de abril lo ocupó "El reventonazo de la chola" (11,9 puntos). En tercer lugar quedó "El wasapa de JB" con 11 puntos.

Faruk Guillén se sentó en el sillón rojo del programa de Latina para contar su versión de los hechos sobre la denominada 'Fiesta del terror' que se realizó en su casa de Asia en enero pasado y en la que estuvo involucrado Nicola Porcella.

El sábado anterior, "El valor de la verdad" tuvo como invitado a Pedro Moral, ex pareja de Sheyla Rojas. Con él, el programa tuvo un promedio de 4,2 puntos (Lima+6 ciudades).

Estas fueron las preguntas que respondió Faruk Guillén en "El valor de la verdad":

1. ¿Bebiste de la jarra de “Jager”?

Sí. (La respuesta es verdad)



2. ¿Sabes quién echó el “Jager” a la jarra?

Sí. (La respuesta es verdad)



3. ¿Piropeaste a Claudia Meza?

Sí. (La respuesta es verdad)



4. ¿Violaste a Claudia Meza?

No. (La respuesta es verdad)

5. ¿Le quitaste el celular a Claudia Meza?

No. (La respuesta es verdad)



6. ¿Pepeas mujeres para violarlas?

No. (La respuesta es verdad)

7. ¿Se fue Claudia Meza de Asia a las 7 de la noche del día siguiente?

No. (La respuesta es verdad)



8. ¿Secuestraste a Claudia Meza?

No. (La respuesta es verdad)



9. ¿Viste desmayarse a Claudia Meza?

No. (La respuesta es verdad



10. ¿Te dijo Nicola te voy a presentar a una chica que te puede gustar?

Sí. (La respuesta es verdad)

11. ¿Crees que hizo bien que Poly en denunciar?

No. (La respuesta es verdad)



12. ¿Pepeaste a Poly Ávila?

No. (La respuesta es verdad)



13. ¿Pepeaste a Claudia Meza?

No. (La respuesta es verdad)



14. ¿Pusiste M en la jarra de “Jager”?

No. (La respuesta es verdad)



15. ¿Le escribiste a Poly para saber cómo estaba?

Sí. (La respuesta es verdad)

16. ¿Crees que André Castañeda está detrás de este escándalo?

Sí. (La respuesta es verdad)



17. ¿Fue un error continuar la fiesta a pesar de que Poly dijo que la habían drogado?

Sí. (La respuesta es verdad)



18. ¿Crees que Claudia Meza ha sido utilizada?

Sí. (La respuesta es verdad)



19. ¿Consumiste drogas en la fiesta de Asia?

No. (La respuesta es verdad)



20. ¿Estuviste borracho en la fiesta de Asia?

sí. (La respuesta es verdad)

21. ¿Eres drogadicto?

​No. (La respuesta es verdad)