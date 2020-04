Una de las más graves consecuencias de los esfuerzos para contener el nuevo coronavirus COVID-19 fue la paralización del recién comenzado año escolar para millones de niños y jóvenes en el país. Confinados en casa por las medidas de cuarentena, los escolares se han visto obligados a recurrir a clases online o a ser educados por sus propios padres. Una de las medidas que ha desarrollado el Ministerio de Educación (Minedu) para mantener la currícula encaminada ha sido una estrategia multidisciplinaria titulada “Aprendo en casa”, la cual distribuye clases a distancia y material educativo mediante la página web www.aprendoencasa.pe, así como en programas de radio y televisión.

A solo dos días de implementada, “Aprendo en casa” parece ser una iniciativa extremadamente popular. En el primer día (6 de abril), la versión televisiva del programa alcanzó los 4,3 millones de televidentes en todo el país, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

De particular interés fueron los bloques de educación inicial, el cual obtuvo 13,7 puntos de ráting (equivalente a 386 mil hogares) y el bloque de educación primaria, que alcanzó los 15,5 puntos, alrededor de 435 mil familias, ambos por encima de los programas matutinos que usualmente son transmitidos en ese horario (10:00 a.m. y 10:30 a.m.).

Para entender más de este programa, El Comercio habló con la periodista Fátima Saldonid, conductora de la franja de educación inicial quien comparte esta labor con la actriz Patricia Barreto, conductora de la franja secundaria, y Paola Moreno, encargada de la franja de primaria.

-¿Cómo te contactó el IRTP para conducir el programa?

Yo tengo más de dos décadas trabajando para el canal. Entre el 2003 y el 2009, conduje el programa infantil “A Jugar”, que tenía miras educativas y cultural. Ya luego de esa etapa pasé a desarrollar mi labor de periodista conduciendo los diversos noticieros del canal.

Pasaron los años y, si bien estaba alejada del mundo de los niños, siempre he estado muy atenta al avance de ellos. Y bueno, vino esta propuesta de parte del IRTP y el Minedu que me tomó por sorpresa, pero también con mucha alegría, ya que me dio la oportunidad de reencontrarme con los niños e incluso conocer a los hijos de los que fueron mis niños.

- ¿Cómo se sintió volver a esta labor?

Ha sido una gran alegría, sobre todo al descubrir, mediante las redes sociales, el impacto que ha tenido el programa en todo el Perú. Ayer (6 de abril) nos llegaban imágenes completamente conmovedoras de niños de todas partes del Perú viendo con sus padres el programa, pequeñitos de tres, cuatro y cinco años. Y creo que ha sido uno de los momentos más emotivos de todo ese tiempo de carrera.

Una cosa muy curiosa que he estado comentando estos días es que cuando yo pasé del tema infantil al tema periodístico, una vez una productora me aconsejó que debía alejarme de los niños porque me quitaba credibilidad periodística. Para mí esa es una de las afirmaciones más absurdas que he escuchado a lo largo de mi carrera, porque esa etapa con los niños fue un gran aprendizaje justamente para desarrollar la labor periodística.

De los niños aprendí esto que los adultos hemos olvidado y que finalmente lo he desarrollado para la labor periodística: ellos son completamente auténticos y sinceros, no hay un término medio, y siempre están buscando la verdad. Me enseñaron a ver con el corazón, ver más allá y a ponerme en los zapatos del otro.

- Estás encargada del bloque de Inicial...

Sí. Son tres bloques, hay una franja inicial a las 10 a.m., una franja primaria a las 10:30 a.m. y una franja secundaria a las 2 p.m. Yo estoy encargada justamente de la franja inicial, que es para niños de 3, 4 y 5 años

- ¿Cómo se elige el tema de los episodios?

Esta es una iniciativa del Minedu y todos los contenidos que se hacen vienen del ministerio, mientras que nosotros como IRTP apoyamos toda esta propuesta a través de nuestra plataforma y con nuestro equipo de producción.

Cada día trabajamos un tema. Por ejemplo, en el primer día empezamos explicándole a los 'chiquititos' qué es el coronavirus y por qué deben lavarse las manos. Además de manejar el tema diario, el Minedu también se encarga de buscar contenido que vaya acorde al programa. Siguiendo el ejemplo de antes, en el primer episodio Elmo de "Plaza Sésamo" le hablaba a los niños de la importancia de lavarse las manos por los virus, lo cual encajaba perfectamente.

Hoy (7 de abril) el tema ha sido el porqué no podemos ver tanto tiempo televisión y justamente “Plaza Sésamo” también tiene un contenido educativo donde explican que como alternativa podemos jugar con la imaginación y hacer otras cosas en casa.

Adicionalmente, además del tema y el contenido del día, al final damos recomendaciones de actividades para hacer en familia así como guías como los pasos para lavarse las manos correctamente.

- ¿Por qué crees que es importante tener una producción audiovisual para el aprendizaje? ¿Por qué no solo enseñarlo por textos o por la web?

Lo que pasa es que hay que entender que nuestra generación es de migrantes digitales y nos enfrentamos a niños que son nativos digitales, que han nacido con lo digital en su ADN. La manera de aprender que tienen ellos es muy distinta a la de las generaciones anteriores. Entonces, la manera de enseñar a estos niños, que han desarrollado mayores capacidades, está muy vinculada a lo a sus sentidos. No es solamente el que explica y dirige algo, sino también que el niño tiene ahora autonomía para buscar más información.

Además, estamos en un momento donde la brecha digital es muy amplia en todo el país, a pesar de la cantidad de teléfonos celulares que tenemos con acceso a internet. Por eso es fundamental que los medios de comunicación tradicionales sean parte de esto. Porque no todos tienen la posibilidad de contar con un teléfono con acceso a la web.

El Ministerio de Educación ya tiene mapeado aquellos lugares donde los niños no tienen acceso a una computadora para las clases virtuales y el compromiso es que van a llevarles el contenido de manera impresa. Pero entonces aquí te das cuenta lo fundamental que es el apoyo de los medios de comunicación para llevar este objetivo, que además es una oportunidad única para entender que los niños son la mejor inversión en la sociedad.

- Son nuestro futuro...

Cuando tu haces una nota o un informe de una persona que no está cumpliendo la cuarentena, esa persona que cumple la regla ahora fue un niño. Aquel que está metido en corrupción y actos delicuenciales también fue un niño, donde esta primera sociedad que es la familia no supo qué hacer y esta segunda sociedad, que somos todos, nosotros tampoco se fijó en ellos. Por eso creo que esta es una gran oportunidad e formación de nuestros líderes, de estos niños que van a asumir el control de todo a futuro.

También es una gran oportunidad para los periodistas y los comunicadores, porque depende cómo tu digas algo, como informes, para que la gente entre en pánico o se mantenga la calma. Entonces hay una gran responsabilidad como comunicadores a lo que estemos llamados a hacer.

-El programa está producido para la situación actual, pero en su primer día ya ha mostrado ser muy popular. ¿Hay posibilidades que se extienda después de que termine la cuarentena?

Mira, no lo sé. Por el momento, el encargo ha sido cumplir los días necesarios mientras los niños estén en casa. Lo que tu dices de la acogida que ha tenido con los padres ha sido algo impresionante. Yo ayer he estado respondiendo todos los mensajes que me han llegado de las diversas plataformas. No se si se continuará, esas son decisiones que toman los adultos, pero vamos a ver que pasa trabajando cada día en los objetivos.

- Replanteo la pregunta: ¿te gustaría seguir conduciendo un programa así terminando la cuarentena?

Sí. Yo como comunicadora estoy dispuesta a trabajar en todo lo que me encomienden y sobre todo en el tema de los niños, que es un tema fundamental e importante. Yo creo que sí, ya sea yo u otra persona, tenemos que mirar más hacia ellos. Si estamos pensando en transformarnos como sociedad, si estamos pensando en mejorar, yo creo que debemos que apostar por ellos no solamente en esta cuarentena, sino en general.

Deberíamos replantear todo lo que estamos pensando todos, no. Hace cuanto tiempo en casa los padres no jugaban con sus hijos y los niños, con unas necesidades y unas carencias afectivas muy grandes. Cuando hemos tratado temas de ‘bullying’, lo que está pasando es que muchas veces el niño agresor es alguien que necesita afecto, que necesita a gritos a sus padres. Y yo creo que estas es una gran oportunidad.

Y por supuesto empezar a mapear en estos tiempos qué está pasando en los hogares donde hay agresión. ¿Nuestros niños están cuidados? ¿Nuestros niños están protegidos? ¿Los padres saben que no deben maltratar a un niño ni psicológica ni físicamente? Yo creo que es el punto del iceberg del mundo de los niños que durante mucho tiempo mucha gente lo ha tenido olvidado. Bueno, en el IRTP siempre hemos estado con contenido infantil: existe el canal IPe (Identidad Peruana) que se dedica especialmente a eso. Creo que eso recién abre una puerta dentro de lo que va a venir.

- ¿Qué recomendaciones darían a los padres que ahora tienen que temporalmente tienen que cargar con la educación de los hijos?

Lo primero es calmarnos. Lo segundo es entender que nuestros niños están estresados, asustados y que no entienden qué pasa. Desde que han nacido les hemos dicho que tienen que dejar el internet y la televisión y que tienen que salir al parque a jugar, y el aire libre, etcétera y etcétera, y de pronto se sienten desubicados por este encierro.

Claro, esto genera situaciones cotidianas del día a día, como que de repente no quieren comer algo o no quieren hacer las tareas. O simplemente no quieren hacer nada. Yo creo que esta es una experiencia única que estamos viviendo como padres donde no debemos perder la perspectiva que lo que nosotros hagamos será el ejemplo de los niños, y los niños más aprenden por ejemplo que por consejos. Entonces si nos ven alterados, gritando, eso es lo que va a aprender. Hay que recuperar el espacio de la casa, hay que hacer que nuestro hogar sea ese lugar al que queremos llegar.

Tengo algunas amigas que están desesperadas porque quieren que sus hijos sigan un horario estricto pero... son niños, que necesitan de nosotros. Hay que jugar con ellos. No es fácil, porque nosotros también tenemos que trabajar y resolver problemas económicos complicados, pero entendamos que ellos son la mejor inversión que podemos hacer como sociedad y padres. Entonces hay que tener calma, hay que relajarnos un poco. Y reírnos un poco más con ellos. No va a pasar nada si no cumplen ese día algo o si hicieron una pequeña travesura. Hay que mas bien encaminarlos y trabajar juntos porque los niños también nos enseñan día a día a mejorar como padres. Hay que estar atentos a esa sabiduría que ellos nos proporcionan.

- Entonces paciencia y más atención con ellos...

Y jugar con ellos. Lo necesitan. Y también van a descubrir algo los padres. Cuando tenía mi programa infantil un niño muy sabio me dijo “Yo no entiendo a los adultos. Yo no se por qué paran molestos. Porque yo cuando juego, juego; cuando estudio, estudio; y cuando como, como.” Ahí está el secreto de la felicidad. Nosotros los adultos cuando estamos en el trabajo pensamos en la casa y cuando estamos en la casa pensamos en el problema del trabajo y al final nunca disfrutamos nada. Yo creo que debemos poder ser nuevo como niños para relajarnos y poder llevar bien esta cuarentena y poder salir pronto de ello.

