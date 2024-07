¡Disfrutan sus Fiestas Patrias! Las célebres personalidades del espectáculo peruano Jazmín Pinedo, Mariella Zanetti, Rosa Fuentes, Dorita Orbegozo, Sara Manrique, Leysi Suárez, Jaime ‘Choca’ Mandros y otros más, disfrutaron el colorido Circo de las Estrellas, que tiene como protagonista a Carlos Vílchez, en San Miguel.

Una de las más emocionadas fue la empresaria Rosa Fuentes, expareja del futbolista Paolo “Caballito” Hurtado, quien llegó con sus hijos a la función y aprovechó en negar una reconciliación con el deportista.

“Estoy volviendo a recordar mis tiempos de infancia. Desde que vivo en Perú, aproximadamente dos o tres años o tres años, estoy visitando los circos por mis hijos. Además, yo siempre tengo esa ilusión de un espectáculo circense que ahora tiene más show. Yo sigo feliz con mis hijitos”, comentó.

Por su parte, Mariella Zanetti acudió al show circense “3 deseos” al lado de su hija y señaló que detuvo sus participaciones en este tipo de espectáculo por todo el trajín que le genera.

“Los circos son una maravilla. Yo he hecho estos tipos de espectáculos con Circo de América, Jorge Benavides, La Paisana Jacinta y también tuve mi circo, pero ahora ya no porque es mucha ‘chamba’, si me paro en un escenario me desmayo, ahora ya no quiero. Solo puedo actuar por cierta temporada”, refirió.

Por su parte, ‘Choca’ se mostró feliz por revivir en Fiestas Patrias un espectáculo circense y que más con el Circo de las Estrellas, que tiene a Carlos Vílchez con tres personajes: “El genio de la lámpara”, “La Carlota” y el “Tío Vílchez, así como 30 artistas extranjeros.

“El Vílchez es un profesional y da ganas de verlo en un escenario. Lo felicito porque está con mucha gente y el espectáculo es A1″, mencionó el conductor de televisión.

También se hicieron presente Cint G, cantante peruana e hija del fallecido Tongo, Mark Vito con su novia, Alvaro Rod, Patricio Suárez-Vértiz, Grace Becerra, Elías Montalvo y Gabriela Herrera.

Los padrinos del circo





En una noche mágica del miércoles 24 de julio y con una función llena, Jazmín Pinedo y Alvaro Rod fueron los padrinos del Circo de las Estrellas. Ambos subieron al escenario para apadrinar el show “3 deseos” y desataron la euforia de los asistentes al espectáculo.

El Circo de las Estrellas se ubica en el Parque de las Leyendas por la puerta 8 (Av. José de la Riva Agüero S/N), San Miguel. Las funciones van hasta el 18 de agosto. Los fines de semana hay tres funciones y las entradas se venden en Teleticket desde 20 soles.