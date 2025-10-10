Tras semanas de competencia, el programa “Yo Soy” llega a la recta final. El escenario se prepara para recibir a grandes imitadores que buscan llevarse la gloria esta temporada y el jugoso premio de S/20.000. Tras la eliminación de los imitadores de Jim Morrison, Joy y Denisse Guerrero, los semifinalistas de este nueva temporada son: Pedro Infante, Raphael, José José y Daddy Yankee. La gran final de ‘Yo soy’ podrás seguirla este sábado 11 de octubre, en horario estelar por la señal de Latina en televisión. Para votar por tu imitador favorito podrás hacerlo por la aplicación de Latina sin costo alguno.