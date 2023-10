Una noche de huevos, es lo que fue la edición de “El gran chef: Famosos” del 13 de octubre, ya que los participantes tuvieron que competir preparando distintos platillos que tenían a esa proteína como insumo principal.

En ese sentido, luego de no convencer al jurado con sus preparaciones, fueron la actriz Fiorella Cayo, el comentarista deportivo Giancarlo Granda y el deportista Renato Rossini Jr. los famosos que pasaron a la noche de sentencia.

“A me chancan cinco veces y me levanto diez. Vamos a ver cómo me va”, comentó Fiorella de forma optimista. De igual modo Rossini Jr. sentenció: “Tengo que dar un paso atrás, pero siempre dos hacia adelante”

Por su parte, el Flaco Granda afirmó que superará la noche de sentencia. “Tranquilos, perdimos el partido, en los minutos finales, pero tenemos revancha. El partido de la noche de sentencia, lo ganamos”, complementó.

De manera contraria, la exmodelo Tilsa Lozano se llevó el reconocimiento de los jueces por los platillos que preparó, así como el exchico reality Gino Pesaressi y el actor Christian Ysla.

¿Qué platillos prepararon los famosos?

Inspirados en la afición deportiva de José Peláez, que es el fondismo, el programa decidió que los famosos tendrían una “huevotón”.

Es decir prepararían cinco formas distintas de comer un huevo: pasado, duro, frito a la inglesa, escalfados y revueltos en el menor tiempo posible, los que acabasen antes, podrían cocinar el segundo platillo, que era un postre tradicional llamado huevo chimbo.

¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?

Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público. También se pueden ver en la web y canal de Latina de lunes a viernes a las 8 p.m. y a partir de las 8:30 p.m. los sábados.