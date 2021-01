Fox Premium decidió iniciar el año cargado de nuevo contenido para los televidentes. Esta vez regresa la historia de la familia Pearson en “This is Us” y el estreno de nuevas películas.

Los estrenos de cine se darán los sábados de enero a las 5 de la tarde (hora local). Se trata de “Cómo entrenar a tu dragón 3” (9 de enero), “Cuando los padres se quedan solos” (16 de enero), “Feliz día de tu muerte 2” (23 de enero) y “Madre Oscura” (30 de enero).

Además, la serie “This is Us” regresará a las pantallas de Fox Premium con una nueva temática: el coronavirus.

La serie es escrita y producida por Dan Fogelman, a quien se le conoció por la cinta “Crazy, stupid, Love”. La trama gira en torno a la familia Pearson durante décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como una joven pareja de padres en los años 80, hasta la edad adulta de los trillizos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Sterling K. Brown).

En esta quinta temporada, se ha incorporado sucesos actuales como el coronavirus y la situación social de Estados Unidos tras la muerte de George Floyd.

El capítulo estreno se dará el miércoles 6 de enero a las 5:45 p.m. en Fox Premium Series

