“Recibo mis 18 años con mucha felicidad y gratitud porque el tema de la edad ya no será un obstáculo para aprovechar todo lo que venga. Me emociona saber que llegarán nuevas y más desafiantes propuestas de actuación que podré aceptar sin tantos trámites. Cuando eres menor de edad, debes seguir muchas reglas, y en la Comunidad de Madrid son especialmente estrictos con eso”, detalla la actriz sueca nacionalizada peruana.

En los últimos años, Francisca ha desarrollado una carrera destacada tanto en Perú como en el extranjero. Antes de unirse a la producción de Latina donde interpreta a Belén, estuvo en España grabando la segunda temporada de la serie de Netflix “La chica de la nieve”, donde comparte roles con Norma Martínez. También trabajó en México en la serie “LaLola” para VIX+, y en Chile en la película “Perra vida”. Con una prometedora carrera internacional y nuevos desafíos, reflexiona sobre la posibilidad de hacer un desnudo.

Francisca Aronsson recibió sus 18 años lejos de su familia, pues ellos radican actualmente en España. (Foto: Luis Silva)

“Aceptaría porque soy consciente de que en series o películas, a veces se requiere eso. Finalmente, se trata de brindar el cuerpo al personaje que tengo que interpretar. Sería un reto para mí y también una oportunidad para descubrir hasta dónde estoy dispuesta a llegar y cuánto puedo aportar al personaje”, señala, recordando una ambiciosa propuesta de Netflix a la que no pudo acceder por ser menor de edad.

“Cuando tenía 14 años, los de Élite se interesaron en mi trabajo por una foto que vieron en la página de mi representante en España. Creyeron que tenía más edad [ríe], pero al ser una serie con muchas escenas de sexo, no podía interpretar ningún personaje involucrado en la historia”, comenta.

La actriz nominada a los Kid’s Choice Awards México 2021 y embajadora de Unicef nació en Suecia. Vivió sus primeros años en España y en la selva de Bolivia. Llegó al Perú cuando tenía siete años. A esa edad tuvo su primer encuentro con el teatro infantil. Un año después apareció por primera vez en la televisión peruana en una secuencia de niños del programa “Gisela Valcárcel, El gran show”.

Para seguir sus sueños ha tenido que enfrentarse a sus temores e inseguridades desde muy niña. Aprender a vivir sola, lejos del calor familiar, fue el reto más duro que tuvo que sortear.

“En México viví sola por primera vez. Mi familia vivía en España. No fue fácil porque sentí la carencia de mis padres, sentí miedo y ansiedad, pero eso me hizo seguir y afrontar la vida como debe ser. Nunca he permito que mis miedos se conviertan en barreras”, asegura.

Reconoce además que, al compartir fotos y videos sensuales siendo menor de edad, se expuso a situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, considera que, independientemente de cómo decidan mostrarse, las mujeres deben ser tratadas con dignidad y respeto.

“Desde pequeña tuve claro que quería ser yo misma en las redes sociales. Si me provocaba publicar un baile con la ropa que sea, o una foto, lo hacía. Me prometí a mí misma no privarme de publicar algo por miedo a lo que diga la gente o por los comentarios que podría recibir. Eso es algo que trabajé desde muy pequeña. Siempre van a haber comentarios positivos y negativos, y no se puede hacer nada con respecto a eso”, manifiesta.

Nuevos proyectos

La carrera fructífera de Aronsson sigue cosechando éxitos. Recientemente estrenó ‘Perra vida’, recibiendo excelentes críticas. Además, está preparando el lanzamiento de un nuevo tema musical y una nueva serie para Netflix.

“También tengo propuestas interesantes aquí en Perú, aunque aún no puedo confirmar nada debido a decisiones externas. También se acerca la tercera temporada de ‘HIT’, la serie de RTV”, subraya.