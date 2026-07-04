Las entradas para asistir al evento ya se encuentran disponibles en la plataforma Joinnus | Foto: Difusión
Las entradas para asistir al evento ya se encuentran disponibles en la plataforma Joinnus | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La segunda edición de la feria gastronómica Fusión se realizará del 3 al 6 de septiembre en Costa Verde, en Magdalena, con una propuesta que reúne cocinas de la costa, sierra y selva, espectáculos musicales y actividades familiares.

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