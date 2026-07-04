La segunda edición de la feria gastronómica Fusión se realizará del 3 al 6 de septiembre en Costa Verde, en Magdalena, con una propuesta que reúne cocinas de la costa, sierra y selva, espectáculos musicales y actividades familiares.

El evento, organizado por América TV, contará con la participación de más de 60 restaurantes y un centenar de opciones culinarias, entre las que destacan la picantería cusqueña La Nueva Chomba, Jolgorio, Anticuchos Bran, San Joy Lao y La Cabrera.

Además, la programación artística incluirá las presentaciones de Corazón Serrano, Armonía 10, Son Tentación, Sonia Morales y Ruth Karina, junto a un espectáculo infantil encabezado por Timoteo.

“Este año regresamos recargados, con más comida, más espectáculos y muchas sorpresas para que las familias peruanas vivan una experiencia inolvidable alrededor de la mejor cocina del mundo: la peruana” , señaló Fernando Muñiz, el CEO de América Multimedia.

Por su parte, Jaime “Choca” Mandros, figura de América TV y directivo del canal, señaló que el festival busca unir gastronomía y entretenimiento en un solo espacio, adelantando que el ají peruano será el ingrediente central de esta edición y de sus actividades.

La distribución del recinto estará dividida en seis zonas temáticas denominadas Mundo América, Mundo del Fuego, Mundo Contigo Perú, Mundo Pangucheable, Mundo de Otros Mundos y Mundo Sin Reservas.

Video con tono poético y emotivo sobre el amor, el desorden emocional y el proceso de encontrar el camino de regreso a uno mismo.

Asimismo, la organización implementará una experiencia VIP inmersiva con un menú de seis tiempos a cargo de los chefs Renzo Miñán y Francesco Di Santis, la cual combinará la alta cocina con recursos audiovisuales.

Las entradas para asistir al evento ya se encuentran disponibles en Joinnus, con una tarifa de preventa que se mantendrá vigente hasta el 16 de julio.

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