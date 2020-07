“Game of Thrones”: nunca invites a Melisandre a un baby shower

“Game of Thrones” es la serie más popular de HBO no solo por su historia llena de secretos y el cómo la cuentan, sino por sus personajes, tan humanos por sus pasiones y errores. Si bien dichos sujetos podrían caerte bien a través de una pantalla, conocerlos en la vida real puede que no deje tan buena impresión. Eso es lo que pasó en un sketch del programa del comediante Seth Meyers.

Como muestra el video transmitido la noche del jueves último en el programa de Seth Meyers en NBC, Melisandre de Asshai, interpretada por la actriz Carice Van Houten, es invitada a un baby shower, celebración donde, se supone, debería haber alegría por la inminente llegada de un bebé al mundo.

Si quieres ver el video con subtítulos, da clic aquí.

Melisandre sabe eso, pero su definición de alegría es diferente a la que otras personas podrían tener. “Acerca a tu hijo, acércalo a tu pecho, pues la noche es oscura y llena de terrores”, dice en la celebración. Dicha frase, así como otras que menciona en el sketch, son típicas de “Game of Thrones”.

DATO

“Game of Thrones”, producida por David Benioff y D.B. Weiss, llega con su sexta temporada el domingo 24 de abril a las 8:00 p.m. por HBO.