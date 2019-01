GH DÚO EN DIRECTO | Después del éxito de"Gran Hermano VIP 6" (GH VIP 6), y debido a la suspensión de una hipotética decimonovena temporada de "Gran Hermano" (GH), Mediaset España apuesta por otra versión del popular reality show: "Gran Hermano Dúo" (GH DÚO), un programa que seguirá una mecánica similar a la de GH VIP, con la variación de que los concursantes participarán en pareja. El estreno del programa es esta noche en España por Telecinco.

Jorge Javier Vázquez, el conductor de todos los realities de Telecinco, seguirá estará al frente de esta temporada, mientras que Jordi González, presentador habitual de los debates de "Gran Hermano" y de tres ediciones de "Gran Hermano VIP", estará a cargo de los debates y las conexiones de última hora.

La temporada será estrenada este martes 8 de enero de 2019 a las 10:00 pm (hora local) , tal como anunció María Patiño el pasado 29 de diciembre en “Sálvame Deluxe”, donde también explicó que esta versión del programa de telerrealidad presentará la convivencia de parejas, exparejas y personajes con cuentas pendientes del pasado.

GALA 1 DE GH DÚO EN DIRECTO ONLINE: MINUTO A MINUTO

¿CUÁL SERÁ LA DINÁMICA DE GH DÚO?



El formato de "Gran Hermano Dúo" es similar al de GH VIP, es decir, la casa de Guadalix de la Sierra abrirá sus puertas a un grupo de concursantes constituido por parejas de famosos, que convivirán durante tres meses mientras cámaras y micrófonos registran todo lo que sucede durante las 24 horas del día. Según reveló Telecinco, la casa incorporará elementos y estancias "que permitirán a los concursantes disfrutar de momentos en pareja."



Las parejas que serán parte del show tienen o tuvieron una historia de amor, tienen cuentas pendientes, han terminado o se llevan mal, por lo que el formato sirve para solucionar algunas rencillas... o para empeorarlos.

Asimismo, los habitantes de la casa tienen totalmente prohibido cualquier tipo de contacto con el exterior, y solo pueden recibir ayuda psicológica si ellos así lo desean. Como obligación, los concursantes deben cumplir con distintas tareas para mantener la casa limpia, y deben superar las pruebas semanales propuestas por la organización para conseguir dinero para poder hacer la compra de comida semanal. Cada concursante recibe un presupuesto semanal para adquirir comida y otros productos, que varía según las realicen.

Asimismo, cada semana habrá nominaciones para que una pareja quede fuera de la casa. Al final, todo depende de la audiencia, quienes con sus votos deciden quiénes deben ser expulsados. Inmediatamente después de conocerse los resultados, la pareja elegida debe abandonar la casa e ir al plató para una entrevista. La última pareja que permanezca en la casa será la ganadora del maletín con dinero.

PAREJAS Y CONCURSANTES DE GH DÚO



Desde que se anunció GH DÚO los rumores sobre qué parejas llegarían a la casa empezaron a crecer y nombres como los de Pol Badía o el Maestro Joao no dejaban de sonar. Sofía Suescun junto a Alejandro Albalá, Julio Ruz acompañado por Carolina Sobe e incluso Diego Matamoros y su mujer Estela Grande fueron algunos de los emparejamientos rumoreados.



Pero esta es la lista de parejas confirmadas hasta el momento para GH Dúo. En total, serán 16 participantes:

1. Kiko Rivera e Irene Rosales



Kiko Rivera ha participado en anteriores realities de Mediaset ("Supervivientes" y GH VIP 3), pero esta será la primera vez que lo haga junto a su esposa, Irene Rosales, quien hará su debut en este tipo de programas.



Según declaró el DJ, "la presencia de Irene hará tomarme el programa de otra manera y estoy convencido de que aguantaré esta vez”.



2. Antonio Tejado y Candela Acevedo



En "El programa de Ana Rosa" fue revelado que Antonio Tejado y su novia Candela Acevedo son la segunda pareja confirmada para participar en GH Dúo. Aunque él fue parte de "Supervivientes", su compañera es una enfermera sevillana que nada había tenido que ver hasta ahora con la televisión.



3. Ylenia Padilla y...

​

La valenciana Ylenia Padilla regresa a la televisión y será parte de esta temporada de GH, aunque aún no se revela quién es su compañero de aventura. ¿Acaso será su expareja José Labrador o Fede Rebecchi?



Eso sí, apenas anunciada inició la polémica cuando respondía a sus fans sobre las esperanzas que tenían puestas sobre ella:



"Todos me pedís que no os falle en GH DÚO. Y os diré que soy humana y fallaré mucho. Hay personas mezquinas y convivir viéndoles el careto... No será nada fácil (...) Lo que sí os prometo es verdad, algo que poca gente practica. Gracias por el apoyo. Os amo".



En el pasado, Ylenia ha tenido problemas con Sofía Suescun, otra de las concursantes confirmadas para el spin-off de "Gran Hermano", así que las rencillas y problemas están asegurados. ¿Podrán soportarlo?



4. Sofía Suescun y Alejandro Albalá

​

La hija de Maite Galdeano participará en su tercer reality tras ganar "Gran Hermano 16" y "Supervivientes 2018". ¿Volverán a ganar? Esta vez participará junto a Alejandro Albalá, su exnovio, con quien no se lleva muy bien. De hecho, los problemas comenzaron antes de ingresar a la casa.



Sofía y Alejandro intercambiaron algunas duras palabras días antes del estreno de GH DÚO, después de que Albalá hiciera eco de un usuario que decía que este sufría "maltrato" en redes sociales por parte de los fans de su ex.



"Por favor, hay cosas que no debemos permitir. No podemos estar utilizando la palabra maltrato a la ligera, basta ya. Alejandro, no te pases un p... pelo ¿ok?", escribió Suescun tras leer el tuit que su exnovio había publicado. En respuesta, Alejandro indicó lo siguiente:



"Escúchame, no eres el ombligo del mundo. ¡Borrado! La siguiente, intentar entender mejor. Qué desastre".

5. Yurena y...

El viernes 4 de enero fue anunciado en 'Sálvame naranja' que la cantante española Yurena ingresará a la casa de Guadalix de la Sierra, sin pareja por el momento. La intérprete de "No cambié" regresa a la pantalla chica después de mucho tiempo y según varios rumores, sería emparejada con Juan Miguel, el peluquero con el que mantuvo un romance y con quien ya hizo equipo en "Hotel Glam", otro reality de Telecinco.

Music, around the world 🌎🎶 ¡¡¡@Yurena_ se viene a la Casa de #GHDúo!!! ¿Quién será su yurepareja? 🧐 ¡Os esperamos el martes 8 para descubrirlo! 🙌🏻 pic.twitter.com/A5g9h0kYoq — Gran Hermano (@ghoficial) 4 de enero de 2019

PREMIO DE GH DÚO

En su primera edición, GH DÚO entregará un premio de 100.000 euros a la pareja ganadora, que será elegida por la misma audiencia mediante el clásico proceso de votación.

FECHA DE ESTRENO DE GH DÚO Y CÓMO VER EN DIRECTO ONLINE



GH DÚO comenzará emitirse el martes 8 de enero a las 10:00 pm (hora local) en directo por Telecinco en España, mientras que el segundo episodio será emitido solo dos días después, el jueves 10 de enero, donde serán seleccionados los primeros nominados a abandonar la casa.

Las galas, debates y resúmenes de GH DÚO también podrán verse online en las plataformas digitales de Telecinco.

Además, y por primera vez, el reality podrá ser seguido fuera de España a través de CincoMAS, el canal internacional abierto por Mediaset para la comunidad hispanohablante. De esta forma, GH DÚO podrá verse en Perú (Claro), México (Sky), Argentina (TVFuego y Gigared), Ecuador (Claro), Chile (Claro) y algunos países de Centroamérica en los siguientes horarios.